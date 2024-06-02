На челябинских озерах в первую неделю лета установится жара

В Челябинскую область пришла жара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рабочие дни первой летней недели с 3 по 9 июня в Челябинской области на озерах Тургояк, Увильды, Еловое, Иткуль и других установится жаркая погода. Днем потеплеет до +28 градусов, но в некоторые дни возможен дождь и грозы. Подробный прогноз с сайта «Гисметео» о погоде на челябинских озерах — на URA.RU.

Озеро Тургояк (Миасс)

Тургояк — самое холодное и чистое озеро в Челябинской области. Одно из любимых мест для отдыха не только жителей региона, но и туристов с соседних областей — Свердловской, Тюменкой областей, Башкирии.

На Тургояке 3 и 4 июня днем потеплеет до +28 градусов. 5 июня ожидается сильный ливень с грозой. С 5 по 7 июня дневная температура составит +22, +25 градусов, ночами потеплеет до +16 градусов. К выходным погода испортится — похолодает до +18 градусов, ожидается дождь.

Озеро Увильды (Аргаяшский район)

Увильды — еще одно чистое, но холодное озеро в Челябинской области. Его любят за прозрачную воду и хорошую рыбалку.

На Увильдах ожидается более стабильная погода. С 3 по 6 июня потеплеет до +25, +28 градусов днем и +14, +16 градусов ночью. Но каждый день прогнозируются дожди, 5 и 7 июня особенно сильные. К выходным дождь прекратится и похолодает до +18 градусов.

Увильды — холодное озеро и искупаться в начале июня вряд ли получится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озера Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач (Чебаркульский район)

Озера Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач, расположенные вблизи города Чебаркуль, этой весной после половодья заметно добавили воды. Сама она, со слов отдыхающих, чистая и прозрачная, не хуже, чем в Тургояке или Увильдах.

На предстоящей рабочей неделе с 3 по 7 июня на всех трех озерах установится жаркая летняя погода. В понедельник потеплеет до +28 градусов, потом температура немного снизится, но не упадет ниже +24 градусов. В среду возможна гроза. К выходным также похолодает до +16, +19 градусов днем и +10 градусов ночью. В субботу ожидается ливень.

Озеро Малое Миассовое (деревня Верхние Караси)

Озеро Малое Миассовое популярно для отдыха благодаря красивым ландшафтам. В озере водится плотва, окунь, щука, ерш и сиг.

Дневная температура около озера с 3 по 7 июня будет колебаться в районе +22, +28 градусов. 5 июня ожидается гроза и сильный дождь. 8 и 9 июня погода также испортится — днем похолодает до +19 градусов. В субботу прогнозируется ливень.

К выходным погода на Большом Кисегаче заметно испортится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озеро Иткуль (Верхнеуральский район)

Озеро Иткуль находится недалеко от границы со Свердловской областью. Берега озера покрыты сосновыми лесами, главная достопримечательность — Шайтан-камень.

На озере Иткуль также все рабочую неделю будет стоять жара. Воздух прогреется до +28 градусов днем и +17 градусов ночью. Здесь погода испортится только к 7 июня — в пятницу прогнозируется ливень с грозой. К выходным также похолодает до +18 градусов, возможен небольшой дождь.

Ушедшим в начале июня в отпуск повезло — в жару они могут отправиться на озеро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Озеро Калды (деревня Большое Таскино, Кунашакский район)

Озеро Калды имеет удобную береговую линию для купания, здесь хорошо останавливаться с палатками. Есть также несколько бесплатных песчаных пляжей.

На озере Калды жара продлится до четверга, 6 июня. Днем потеплеет до +26, +26 градусов, ночью — до +16 градусов. Здесь гроза с ливнем также прогнозируются на среду. К выходным дневная температура воздуха опустится до +18 градусов, но дождя не будет.