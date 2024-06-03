Власти ХМАО собираются привлечь предприятие «Росатома» к созданию Юнити Парка

Власти ХМАО планируют заключить соглашение о сотрудничестве с холдингом «Медскан», входящим в корпорацию «Росатом». Предприятие окажет содействие при строительстве медицинского центра в ИНТЦ «Юнити парк» в Сургуте.
«Проект распоряжения разработан для установления сотрудничества между правительством ХМАО и АО „Медскан“ в целях развития медицинской инфраструктуры автономного округа на территории Инновационного научно-технологического центра „Юнити парк“. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: выработка предложений по реализации проекта по созданию многопрофильного медицинского центра в округе; повышение доступности и качества высокотехнологичной медпомощи; обеспечение развития и внедрения инновационных методов диагностики и лечения», — указано в проекте соглашения, который был согласован на заседании правительства Югры, проведенном врио губернатора Русланом Кухаруком. Документ размещен на официальном сайте властей ХМАО.
Соглашение с медицинским холдингом будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Документ вступит в силу с даты подписания и будет действовать до 31 декабря 2029 года.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО пригласили дочернее общество «Росатома»» — компанию «Швабе» строить один из объектов научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте. Предприятие будет возводить Центр высоких биомедицинских технологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!