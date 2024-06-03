Власти ХМАО собираются привлечь предприятие «Росатома» к созданию Юнити Парка

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Холдинг "Росатома" привлекут к созданию медицинского центра в "Юнити парке" Сургута
Холдинг "Росатома" привлекут к созданию медицинского центра в "Юнити парке" Сургута Фото:

Власти ХМАО планируют заключить соглашение о сотрудничестве с холдингом «Медскан», входящим в корпорацию «Росатом». Предприятие окажет содействие при строительстве медицинского центра в ИНТЦ «Юнити парк» в Сургуте.

«Проект распоряжения разработан для установления сотрудничества между правительством ХМАО и АО „Медскан“ в целях развития медицинской инфраструктуры автономного округа на территории Инновационного научно-технологического центра „Юнити парк“. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: выработка предложений по реализации проекта по созданию многопрофильного медицинского центра в округе; повышение доступности и качества высокотехнологичной медпомощи; обеспечение развития и внедрения инновационных методов диагностики и лечения», — указано в проекте соглашения, который был согласован на заседании правительства Югры, проведенном врио губернатора Русланом Кухаруком. Документ размещен на официальном сайте властей ХМАО.

Соглашение с медицинским холдингом будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Документ вступит в силу с даты подписания и будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО пригласили дочернее общество «Росатома»» — компанию «Швабе» строить один из объектов научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте. Предприятие будет возводить Центр высоких биомедицинских технологий.

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Власти ХМАО планируют заключить соглашение о сотрудничестве с холдингом «Медскан», входящим в корпорацию «Росатом». Предприятие окажет содействие при строительстве медицинского центра в ИНТЦ «Юнити парк» в Сургуте. «Проект распоряжения разработан для установления сотрудничества между правительством ХМАО и АО „Медскан“ в целях развития медицинской инфраструктуры автономного округа на территории Инновационного научно-технологического центра „Юнити парк“. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: выработка предложений по реализации проекта по созданию многопрофильного медицинского центра в округе; повышение доступности и качества высокотехнологичной медпомощи; обеспечение развития и внедрения инновационных методов диагностики и лечения», — указано в проекте соглашения, который был согласован на заседании правительства Югры, проведенном врио губернатора Русланом Кухаруком. Документ размещен на официальном сайте властей ХМАО. Соглашение с медицинским холдингом будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Документ вступит в силу с даты подписания и будет действовать до 31 декабря 2029 года. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО пригласили дочернее общество «Росатома»» — компанию «Швабе» строить один из объектов научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте. Предприятие будет возводить Центр высоких биомедицинских технологий.
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