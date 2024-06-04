В Челябинске пройдет Всероссийский молебен о победе в СВО

В Челябинске 6 июня в Христорождественском кафедральном соборе пройдет Всероссийский молебен о победе в СВО. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе Челябинской митрополии, молебен будет совершаться перед образом Казанской иконы Божьей Матери, которую специально доставят в Челябинск.
«В Челябинск чудотворный список Казанской иконы будет принесен 6 июня в 09:30. Духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Алексием встретит старинную икону в Христорождественском кафедральном соборе, где перед образом Небесной Владычицы под музыку в исполнении военного оркестра будет совершен Всероссийский молебен о Победе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии.
Икона пробудет в Челябинске до 7 июня. Затем ее на несколько часов отправят в танковую дивизию Чебаркуля. Там для военнослужащих также проведут молебен.
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