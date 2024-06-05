Компания, изучающая трудные запасы нефти в ХМАО, получила штраф из-за нарушений

Геологоразведочная компания «ТНГ-Групп» из Татарстана, которая исследует залежи трудноизвлекаемой нефти на Заозерной площади в ХМАО, получила претензии от заказчика — Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ). За нарушения ВНИГНИ потребовал с подрядчика штраф — более пяти миллионов.
«ФГБУ „ВНИГНИ“ направило ООО „ТНГ-Групп“ претензию о невыполнении условий контракта по изучению фильтрационно-емкостных свойств отложений баженовской свиты, вскрытых параметрической скважиной на Заозерной площади ХМАО-Югра. Предлагаем рассмотреть настоящую претензию, направить ответ в сроки, установленные контрактом, сумму штрафных санкций в размере 5 304 765 рублей необходимо перечислить по указанным реквизитам», — указано в тексте претензии на сайте госзакупок. В случае отказа от оплаты штрафа научно-исследовательский институт собирается обратиться в арбитражный суд.
В числе претензий к геологоразведчикам — нарушение методики проведения исследований, простои, связанные с нехваткой необходимого оборудования, отсутствие планов работ, относящихся к особо важным и сложным. Более трех миллионов рублей институт требует за то, что компания не привлекла к работам малых предпринимателей или некоммерческие организации, что являлось одним из условий контракта.
«ТНГ-Групп» исследует Заозерную площадь в ХМАО с 2023 года. Проект реализуется по заказу ФГБУ ВНИГНИ на основании государственного задания Роснедр. Завершить работы компания должна в феврале 2025 года. За изучение баженовской свиты — залежей нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым, геологи получат 230 миллионов рублей.
Агентство URA.RU направило в ООО «ТНГ-Групп» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО реализуется национальный проект по добыче трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) из баженовской свиты — крупнейших в мире залежей сланцевой нефти. Масштабные испытания новых технологий извлечения ТРИЗ в ХМАО проводились в октябре 2023 года.
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