Уроженцев Таджикистана, напавших на журналистов, привезли в СК Екатеринбурга

Двух уроженцев Таджикистана, которые днем 5 июня напали на репортеров «Крик ТВ», доставили в один из отделов Следственного комитета Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Подозреваемых в нападении на журналистов сотрудники ОП-3 УМВД по Екатеринбургу доставили в органы СКР. Там они будут участвовать в следственных мероприятиях», — сообщил Горелых.
Нападение произошло на улице Сулимова возле одного из домов. Там журналисты снимали репортаж. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
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