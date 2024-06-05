Уроженцев Таджикистана, напавших на журналистов, привезли в СК Екатеринбурга

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на репортеров Фото:

Двух уроженцев Таджикистана, которые днем 5 июня напали на репортеров «Крик ТВ», доставили в один из отделов Следственного комитета Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Подозреваемых в нападении на журналистов сотрудники ОП-3 УМВД по Екатеринбургу доставили в органы СКР. Там они будут участвовать в следственных мероприятиях», — сообщил Горелых.

Нападение произошло на улице Сулимова возле одного из домов. Там журналисты снимали репортаж. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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Двух уроженцев Таджикистана, которые днем 5 июня напали на репортеров «Крик ТВ», доставили в один из отделов Следственного комитета Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Подозреваемых в нападении на журналистов сотрудники ОП-3 УМВД по Екатеринбургу доставили в органы СКР. Там они будут участвовать в следственных мероприятиях», — сообщил Горелых. Нападение произошло на улице Сулимова возле одного из домов. Там журналисты снимали репортаж. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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