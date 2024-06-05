Уроженцев Таджикистана, напавших на журналистов, привезли в СК Екатеринбурга

05 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на репортеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух уроженцев Таджикистана, которые днем 5 июня напали на репортеров «Крик ТВ», доставили в один из отделов Следственного комитета Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Подозреваемых в нападении на журналистов сотрудники ОП-3 УМВД по Екатеринбургу доставили в органы СКР. Там они будут участвовать в следственных мероприятиях», — сообщил Горелых. Нападение произошло на улице Сулимова возле одного из домов. Там журналисты снимали репортаж. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух уроженцев Таджикистана, которые днем 5 июня напали на репортеров «Крик ТВ», доставили в один из отделов Следственного комитета Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Подозреваемых в нападении на журналистов сотрудники ОП-3 УМВД по Екатеринбургу доставили в органы СКР. Там они будут участвовать в следственных мероприятиях», — сообщил Горелых. Нападение произошло на улице Сулимова возле одного из домов. Там журналисты снимали репортаж. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).