В ХМАО бойцам ЧВК «Вагнер» выдали удостоверения ветеранов СВО

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В Ханты-Мансийске бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов боевых действий
В Ханты-Мансийске бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов боевых действий Фото:

В мэрии Ханты-Мансийска четырем бойцам ЧВК «Вагнер» были выданы удостоверения ветеранов специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества».

«Сегодня было выдано четыре удостоверения бойцам ЧВК „Вагнер“, — рассказали журналисту агентства в Фонде. С удостоверениями бойцы частной военной компании могут получить все социальные услуги и выплаты, положенные ветеранам боевых действий.

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В мэрии Ханты-Мансийска четырем бойцам ЧВК «Вагнер» были выданы удостоверения ветеранов специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества». «Сегодня было выдано четыре удостоверения бойцам ЧВК „Вагнер“, — рассказали журналисту агентства в Фонде. С удостоверениями бойцы частной военной компании могут получить все социальные услуги и выплаты, положенные ветеранам боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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