В ХМАО бойцам ЧВК «Вагнер» выдали удостоверения ветеранов СВО

В Ханты-Мансийске бойцам ЧВК "Вагнер" вручили удостоверения ветеранов боевых действий
В мэрии Ханты-Мансийска четырем бойцам ЧВК «Вагнер» были выданы удостоверения ветеранов специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества».
«Сегодня было выдано четыре удостоверения бойцам ЧВК „Вагнер“, — рассказали журналисту агентства в Фонде. С удостоверениями бойцы частной военной компании могут получить все социальные услуги и выплаты, положенные ветеранам боевых действий.
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