Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в составе ВСУ

Назначение командующего Сил беспилотных систем ВСУ состоялось 10 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины объявили о назначении полковника Вадима Сухаревского на должность командующего новообразованными Силами беспилотных систем. Об этом информирует Генеральный штаб украинской армии.
«В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — сообщается в официальном telegram-канале Генштаба. В скором времени военный должен приступить к выполнению своих обязанностей.
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