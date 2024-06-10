10 июня 2024

Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в составе ВСУ

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Назначение командующего Сил беспилотных систем ВСУ состоялось 10 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины объявили о назначении полковника Вадима Сухаревского на должность командующего новообразованными Силами беспилотных систем. Об этом информирует Генеральный штаб украинской армии.

«В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — сообщается в официальном telegram-канале Генштаба. В скором времени военный должен приступить к выполнению своих обязанностей.

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Вооруженные силы Украины объявили о назначении полковника Вадима Сухаревского на должность командующего новообразованными Силами беспилотных систем. Об этом информирует Генеральный штаб украинской армии. «В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — сообщается в официальном telegram-канале Генштаба. В скором времени военный должен приступить к выполнению своих обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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