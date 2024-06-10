Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в составе ВСУ

11 июня 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Назначение командующего Сил беспилотных систем ВСУ состоялось 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины объявили о назначении полковника Вадима Сухаревского на должность командующего новообразованными Силами беспилотных систем. Об этом информирует Генеральный штаб украинской армии. «В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — сообщается в официальном telegram-канале Генштаба. В скором времени военный должен приступить к выполнению своих обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины объявили о назначении полковника Вадима Сухаревского на должность командующего новообразованными Силами беспилотных систем. Об этом информирует Генеральный штаб украинской армии. «В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — сообщается в официальном telegram-канале Генштаба. В скором времени военный должен приступить к выполнению своих обязанностей.