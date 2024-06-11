В Челябинске в 1,8 раза увеличился спрос на кейтеринг на выпускной

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В Челябинске кейтеринг стал популярней на 186%
В Челябинске кейтеринг стал популярней на 186% Фото:

В Челябинске спрос на кейтеринг на выпускной за год вырос в 1,8 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги»

«В этом году на 186% увеличился спрос на кейтеринг на выпускной. А популярными местами стали лофты и банкетные залы — в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года спрос на их аренду вырос на 24%», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».

Увеличился спрос и на организаторов выпускных. За услугой стали обращаться в 1,3 раза чаще. При этом количество предложений на рынке стало в три раза больше. Популярнее стали услуги фотографов и видеографов — на выпускной их стали приглашать на 40% чаще.

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В Челябинске спрос на кейтеринг на выпускной за год вырос в 1,8 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги» «В этом году на 186% увеличился спрос на кейтеринг на выпускной. А популярными местами стали лофты и банкетные залы — в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года спрос на их аренду вырос на 24%», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». Увеличился спрос и на организаторов выпускных. За услугой стали обращаться в 1,3 раза чаще. При этом количество предложений на рынке стало в три раза больше. Популярнее стали услуги фотографов и видеографов — на выпускной их стали приглашать на 40% чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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