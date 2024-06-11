В Челябинске в 1,8 раза увеличился спрос на кейтеринг на выпускной

В Челябинске спрос на кейтеринг на выпускной за год вырос в 1,8 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги»
«В этом году на 186% увеличился спрос на кейтеринг на выпускной. А популярными местами стали лофты и банкетные залы — в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года спрос на их аренду вырос на 24%», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».
Увеличился спрос и на организаторов выпускных. За услугой стали обращаться в 1,3 раза чаще. При этом количество предложений на рынке стало в три раза больше. Популярнее стали услуги фотографов и видеографов — на выпускной их стали приглашать на 40% чаще.
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