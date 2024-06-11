В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина прошел праздничный концерт в честь Дня России. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.
«Несмотря на жару, в парке имени Юрия Гагарина 12 июня прошли праздничные гуляния в честь Дня России. На сцене выступали ведущие коллективы области, среди которых музыкально-пластический театр „Аккорд“, cover-группа „Знакомые“. Концерт прошел на главной сцене парка», — рассказал корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. Гости также увидели гигантский флаг России — главный символ праздника.
День России — один из важных государственных праздников в нашей стране. Отмечается ежегодно 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Гостей праздника встречали ростовые куклы в национальных костюмах
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В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина прошел праздничный концерт в честь Дня России. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Несмотря на жару, в парке имени Юрия Гагарина 12 июня прошли праздничные гуляния в честь Дня России. На сцене выступали ведущие коллективы области, среди которых музыкально-пластический театр „Аккорд“, cover-группа „Знакомые“. Концерт прошел на главной сцене парка», — рассказал корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. Гости также увидели гигантский флаг России — главный символ праздника. День России — один из важных государственных праздников в нашей стране. Отмечается ежегодно 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.