11 июня 2024

В челябинском парке имени Гагарина прошло празднование Дня России. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День России в цпкио. Челябинск
Главный символ праздника — флаг России Фото:

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина прошел праздничный концерт в честь Дня России. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на жару, в парке имени Юрия Гагарина 12 июня прошли праздничные гуляния в честь Дня России. На сцене выступали ведущие коллективы области, среди которых музыкально-пластический театр „Аккорд“, cover-группа „Знакомые“. Концерт прошел на главной сцене парка», — рассказал корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. Гости также увидели гигантский флаг России — главный символ праздника.

День России — один из важных государственных праздников в нашей стране. Отмечается ежегодно 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

День России в цпкио. Челябинск
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День России в цпкио. Челябинск
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День России в цпкио. Челябинск
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День России в цпкио. Челябинск
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День России в цпкио. Челябинск
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День России в цпкио. Челябинск
На сцену выходил русский медведь
Фото:
День России в цпкио. Челябинск
Гости праздничного концерта в парке имени Гагарина в Челябинске
Фото:
День России в цпкио. Челябинск
На праздничном мероприятии 12 июня в Челябинске
Фото:

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В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина прошел праздничный концерт в честь Дня России. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Несмотря на жару, в парке имени Юрия Гагарина 12 июня прошли праздничные гуляния в честь Дня России. На сцене выступали ведущие коллективы области, среди которых музыкально-пластический театр „Аккорд“, cover-группа „Знакомые“. Концерт прошел на главной сцене парка», — рассказал корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. Гости также увидели гигантский флаг России — главный символ праздника. День России — один из важных государственных праздников в нашей стране. Отмечается ежегодно 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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