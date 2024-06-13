Челябинский маэстро Владимир Хомяков завоевал титул «Король органа»

Народный артист РФ и органист Челябинской филармонии Владимир Хомяков стал победителем турнира «Короли органа», который был организован в Екатеринбурге. Состязания между талантами проходили на протяжении десяти месяцев, сообщили 13 июня в telegram-канале Челябинской филармонии.
«Титул „Король органа“ у маэстро Владимира Хомякова! На протяжении десяти месяцев продолжался турнир „Короли органа“. Это центральный проект органного сезона, посвящённый 50-летию органа Sauer Свердловской филармонии», — говорится в сообщении.
Трое из всех участников прошли в суперфинал. Серебро и бронзу получили органистки Наталья Ужв и Ирина Крюкова из Москвы. А победителем стал органист Хомяков из Челябинска. Он получил от зрителей самое больше количество голосов.
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