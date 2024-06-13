Челябинский маэстро Владимир Хомяков завоевал титул «Король органа»

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Хомякова наградили титулом "Короля органа" в Екатеринбурге
Хомякова наградили титулом "Короля органа" в Екатеринбурге Фото:

Народный артист РФ и органист Челябинской филармонии Владимир Хомяков стал победителем турнира «Короли органа», который был организован в Екатеринбурге. Состязания между талантами проходили на протяжении десяти месяцев, сообщили 13 июня в telegram-канале Челябинской филармонии.

«Титул „Король органа“ у маэстро Владимира Хомякова! На протяжении десяти месяцев продолжался турнир „Короли органа“. Это центральный проект органного сезона, посвящённый 50-летию органа Sauer Свердловской филармонии», — говорится в сообщении.

Трое из всех участников прошли в суперфинал. Серебро и бронзу получили органистки Наталья Ужв и Ирина Крюкова из Москвы. А победителем стал органист Хомяков из Челябинска. Он получил от зрителей самое больше количество голосов.

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Народный артист РФ и органист Челябинской филармонии Владимир Хомяков стал победителем турнира «Короли органа», который был организован в Екатеринбурге. Состязания между талантами проходили на протяжении десяти месяцев, сообщили 13 июня в telegram-канале Челябинской филармонии. «Титул „Король органа“ у маэстро Владимира Хомякова! На протяжении десяти месяцев продолжался турнир „Короли органа“. Это центральный проект органного сезона, посвящённый 50-летию органа Sauer Свердловской филармонии», — говорится в сообщении. Трое из всех участников прошли в суперфинал. Серебро и бронзу получили органистки Наталья Ужв и Ирина Крюкова из Москвы. А победителем стал органист Хомяков из Челябинска. Он получил от зрителей самое больше количество голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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