В Екатеринбурге появится первый в России факультет паблик-арта

13 июня 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

STENOGRAFFIA сделает из Екатеринбурга «Город-кластер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда фестиваля STENOGRAFFIA намерена создать первый в России факультет паблик-арта и искусства общественных пространств, а также превратить Екатеринбург в один большой креативный кластер. Инициативу уже поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, поделилась с URA.RU пресс-служба фестиваля. «STENOGRAFFIA станет флагманом в развитии креативной экономики Екатеринбурга. Первые шаги команды в этом статусе: представитель STENOGRAFFIA станет членом архитектурного градсовета, а также команда фестиваля возьмется за реализацию проекта „Город-кластер“. Главная цель совместной работы — сфокусировать общие усилия культурных проектов, бизнеса и власти на присвоении городу нового статуса: „Екатеринбург — креативная столица России“», — пояснили представители фестиваля. Составной частью проекта «Город-кластер» станет кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском. Его планируют превратить в центр творчества и инноваций. «Успешная реализация задуманного позволит Екатеринбургу создать образ креативного Клондайка и конкурировать за креативных людей. То, как мы планируем построить процесс осуществления программы креативной экономики, активизирует большое количество ее акторов» — пояснил Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля. Также стало известно, что STENOGRAFFIA намерена продвигать русский язык среди молодежи с помощью граффити-джемов, выставки работ уличных художников, лекций и мастер-классов. На реализацию проекта «Кириллица на улице» креативщики потратят 1,7 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда фестиваля STENOGRAFFIA намерена создать первый в России факультет паблик-арта и искусства общественных пространств, а также превратить Екатеринбург в один большой креативный кластер. Инициативу уже поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, поделилась с URA.RU пресс-служба фестиваля. «STENOGRAFFIA станет флагманом в развитии креативной экономики Екатеринбурга. Первые шаги команды в этом статусе: представитель STENOGRAFFIA станет членом архитектурного градсовета, а также команда фестиваля возьмется за реализацию проекта „Город-кластер“. Главная цель совместной работы — сфокусировать общие усилия культурных проектов, бизнеса и власти на присвоении городу нового статуса: „Екатеринбург — креативная столица России“», — пояснили представители фестиваля. Составной частью проекта «Город-кластер» станет кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском. Его планируют превратить в центр творчества и инноваций. «Успешная реализация задуманного позволит Екатеринбургу создать образ креативного Клондайка и конкурировать за креативных людей. То, как мы планируем построить процесс осуществления программы креативной экономики, активизирует большое количество ее акторов» — пояснил Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля. Также стало известно, что STENOGRAFFIA намерена продвигать русский язык среди молодежи с помощью граффити-джемов, выставки работ уличных художников, лекций и мастер-классов. На реализацию проекта «Кириллица на улице» креативщики потратят 1,7 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.