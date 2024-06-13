Депутат из Екатеринбурга Киселев остался без льгот за участие в СВО

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, киселев станислав
Константин Киселев имеет несколько наград, в том числе медаль «За отвагу» Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев, который несколько раз ездил в зону спецоперации РФ на Украине (последний — в апреле), полтора года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. По его словам в Свердловской области проблема носит системный характер. Об этом он заявил на заседании думы.

«Ни для кого не секрет, что я до сих пор без удостоверения. Ушел [на СВО] в марте 2022 года, вернулся в январе 2023-го. Ходил, писал заявления в военкомат — не за себя, ведь ребята приходят, вдовы. Знаю много примеров людей из частных военных компаний, кто столкнулся с такой проблемой. В основном, „Вагнер“, „Ахмат“, но с ними нашли, как решить вопрос. Но есть такой „Редут“, они сначала шли как ЧВК, а сейчас заключают контракт с Минобороны. Насколько я знаю, изначально он был под грифом „совершенно секретно“. У них есть награды, но за них выплаты не дают, потому что идут отписки из воинских частей: „У нас такой не числится“», — заявил Киселев.

При этом у соседей — в Тюмени, Перми, проблем с выдачей удостоверений уже нет, обратил внимание Киселев. «Мы сейчас вместе с фондом „Защитники Отечества“ отрабатываем по каждому бойцу в ручном режиме, но это системная проблема, надо ее громче объявлять», — добавил депутат. Он имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль «За отвагу», сказано на сайте думы.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев, который несколько раз ездил в зону спецоперации РФ на Украине (последний — в апреле), полтора года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. По его словам в Свердловской области проблема носит системный характер. Об этом он заявил на заседании думы. «Ни для кого не секрет, что я до сих пор без удостоверения. Ушел [на СВО] в марте 2022 года, вернулся в январе 2023-го. Ходил, писал заявления в военкомат — не за себя, ведь ребята приходят, вдовы. Знаю много примеров людей из частных военных компаний, кто столкнулся с такой проблемой. В основном, „Вагнер“, „Ахмат“, но с ними нашли, как решить вопрос. Но есть такой „Редут“, они сначала шли как ЧВК, а сейчас заключают контракт с Минобороны. Насколько я знаю, изначально он был под грифом „совершенно секретно“. У них есть награды, но за них выплаты не дают, потому что идут отписки из воинских частей: „У нас такой не числится“», — заявил Киселев. При этом у соседей — в Тюмени, Перми, проблем с выдачей удостоверений уже нет, обратил внимание Киселев. «Мы сейчас вместе с фондом „Защитники Отечества“ отрабатываем по каждому бойцу в ручном режиме, но это системная проблема, надо ее громче объявлять», — добавил депутат. Он имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль «За отвагу», сказано на сайте думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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