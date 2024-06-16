Мать самокатчика, получившего травмы в ТЦ Екатеринбурга, рассказала о состоянии сына

В екатеринбургском ТЦ «Мега» 12-летний подросток упал на площадке для выполнения трюков со скейтбордами. О его состоянии рассказала мать.
«Походит в гипсе дней десять. Он пробовал новый трюк и неудачно ступил на ногу. К „Меге“ и скейт-парку претензий нет, наоборот, я очень благодарна сотрудникам. Медик из скейт-парка быстро мне позвонила, спросила, можно ли обезболить», — цитирует Е1 слова Виктории.
Она добавила, что медработник торгового центра вызвал скорую для ребенка. Известно, что мальчик отделался ушибом. Никакого перелома не было. По словам матери, у нее нет претензий к руководству торговой площадки и скейт-парка. Женщина подчеркнула, что ее семья не инициировала проверки ТЦ.
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