16 июня 2024

Мать самокатчика, получившего травмы в ТЦ Екатеринбурга, рассказала о состоянии сына

Мать подростка, упавшего в «Меге», встала на защиту скейт-парка
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток выполнял трюк на скейт-площадке и повредил ногу (архивное фото)
Подросток выполнял трюк на скейт-площадке и повредил ногу (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском ТЦ «Мега» 12-летний подросток упал на площадке для выполнения трюков со скейтбордами. О его состоянии рассказала мать.

«Походит в гипсе дней десять. Он пробовал новый трюк и неудачно ступил на ногу. К „Меге“ и скейт-парку претензий нет, наоборот, я очень благодарна сотрудникам. Медик из скейт-парка быстро мне позвонила, спросила, можно ли обезболить», — цитирует Е1 слова Виктории.

Она добавила, что медработник торгового центра вызвал скорую для ребенка. Известно, что мальчик отделался ушибом. Никакого перелома не было. По словам матери, у нее нет претензий к руководству торговой площадки и скейт-парка. Женщина подчеркнула, что ее семья не инициировала проверки ТЦ.

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В екатеринбургском ТЦ «Мега» 12-летний подросток упал на площадке для выполнения трюков со скейтбордами. О его состоянии рассказала мать. «Походит в гипсе дней десять. Он пробовал новый трюк и неудачно ступил на ногу. К „Меге“ и скейт-парку претензий нет, наоборот, я очень благодарна сотрудникам. Медик из скейт-парка быстро мне позвонила, спросила, можно ли обезболить», — цитирует Е1 слова Виктории. Она добавила, что медработник торгового центра вызвал скорую для ребенка. Известно, что мальчик отделался ушибом. Никакого перелома не было. По словам матери, у нее нет претензий к руководству торговой площадки и скейт-парка. Женщина подчеркнула, что ее семья не инициировала проверки ТЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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