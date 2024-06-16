В Нижневартовске спортсменам вернули доступ к спортплощадке после публикации URA.RU

Спортсмены из Нижневартовска вновь получили доступ к спортплощадке для пляжного волейбола и стритбола на Комсомольском озере. Произошло это после того, как URA.RU опубликовало материал о скандале между горожанами и спортивной дирекцией города. О том, что площадка теперь доступна по вечерам, журналисту агентства сообщила местная жительница.
«В день публикации нашей жалобы, нас уже никто не выгонял с площадки в 20:00, как это было весь прошлый год и до этого момента. Не знаю, почему все не решилось раньше, когда мы направляли в дирекцию спортивных сооружений письма с жалобами. Но мы рады, что теперь каждый сможет поиграть в волейбол или стритбол после рабочего дня», — рассказала вартовчанка.
В пресс-службе администрации Нижневартовска на запрос корреспондента URA.RU ответили, что спортсменов никто не может выгонять с территории спортплощадки. «Как сообщили в МАУ ДО г. Нижневартовска „СШОР“, в чьем ведомстве находится данная площадка, доступ на эту спортивную площадку не ограничен по времени. Жители города могут посещать её круглосуточно», — пояснили в мэрии.
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