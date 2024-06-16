16 июня 2024

В Нижневартовске спортсменам вернули доступ к спортплощадке после публикации URA.RU

Спортсменам-любителям Нижневартовска вернули доступ на спортплощадку по вечерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадку для пляжного волейбола и стритбола открыли после публикации URA.RU
Площадку для пляжного волейбола и стритбола открыли после публикации URA.RU Фото:
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Спортсмены из Нижневартовска вновь получили доступ к спортплощадке для пляжного волейбола и стритбола на Комсомольском озере. Произошло это после того, как URA.RU опубликовало материал о скандале между горожанами и спортивной дирекцией города. О том, что площадка теперь доступна по вечерам, журналисту агентства сообщила местная жительница.

«В день публикации нашей жалобы, нас уже никто не выгонял с площадки в 20:00, как это было весь прошлый год и до этого момента. Не знаю, почему все не решилось раньше, когда мы направляли в дирекцию спортивных сооружений письма с жалобами. Но мы рады, что теперь каждый сможет поиграть в волейбол или стритбол после рабочего дня», — рассказала вартовчанка.

В пресс-службе администрации Нижневартовска на запрос корреспондента URA.RU ответили, что спортсменов никто не может выгонять с территории спортплощадки. «Как сообщили в МАУ ДО г. Нижневартовска „СШОР“, в чьем ведомстве находится данная площадка, доступ на эту спортивную площадку не ограничен по времени. Жители города могут посещать её круглосуточно», — пояснили в мэрии.

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Спортсмены из Нижневартовска вновь получили доступ к спортплощадке для пляжного волейбола и стритбола на Комсомольском озере. Произошло это после того, как URA.RU опубликовало материал о скандале между горожанами и спортивной дирекцией города. О том, что площадка теперь доступна по вечерам, журналисту агентства сообщила местная жительница. «В день публикации нашей жалобы, нас уже никто не выгонял с площадки в 20:00, как это было весь прошлый год и до этого момента. Не знаю, почему все не решилось раньше, когда мы направляли в дирекцию спортивных сооружений письма с жалобами. Но мы рады, что теперь каждый сможет поиграть в волейбол или стритбол после рабочего дня», — рассказала вартовчанка. В пресс-службе администрации Нижневартовска на запрос корреспондента URA.RU ответили, что спортсменов никто не может выгонять с территории спортплощадки. «Как сообщили в МАУ ДО г. Нижневартовска „СШОР“, в чьем ведомстве находится данная площадка, доступ на эту спортивную площадку не ограничен по времени. Жители города могут посещать её круглосуточно», — пояснили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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