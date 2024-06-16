16 июня 2024

В Перми несколько десятков домов останутся без воды. Список

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Воду отключат из-за ремонта на сетях
Воду отключат из-за ремонта на сетях Фото:

В Перми с 17 по 25 июня запланировано отключение холодной воды в нескольких микрорайонах. Это связано с ремонтом на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».

«С 17 до 25 июня 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении.

В понедельник, 17 июня, с 13:00 до 16:00 воды не будет в микрорайоне Крохалева:

  • ул. Солдатова, 2,4,6,8,10,12;
  • ул. Кояновская, 3, 5(д/сад);
  • ул. Таборская, 20.

Во вторник, 18 июня, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы:

  • пр-т Парковый 30/1,30/2,32,34;
  • ул. Пожарского 10,12,12/2,14;
  • ул. Подлесная 17,19/1,19/2,23/1,23/2,25,27/1,27/2,29.

С 13:00 до 16:00 будет понижено давление на ул. Вижайская, 11, 14, 14а,16,16а, 18, 20.

С 18 июня с 10:00 до 19 июня 10:00:

  • ул. Танкистов, 68,70,74,78, 119,
  • частный сектор ул. Танкистов, 99, 103, 107, 123, 121, 117,
  • ул. Советской Армии 42,
  • ул. В. Засулич, 9,
  • ул. 2-я Молодогвардейская, 4, 1а,
  • ул. Молодогвардейская, 1, 2а.

В среду, 19 июня, с 12:00 до 19:00 без воды останутся дома:

  • ул. Солдатова, 1,3,5,7,9,11,
  • ул. Вижайская, 23,24,25,26,27,28,
  • ул. Таборская, 12,14.

С 9:30 до 19:30:

  • ул. Машинистов, 22, 24, 20/3;
  • ул. Г. Наумова, 8, 10, 1, 3, 5, 11, 7а, 7;
  • ул. Кочегаров, 23, 25, 27, 29, 9;
  • ул. О. Лепешинской, 6, 8.

В четверг, 20 июня, с 10:00 до 19:00 отключение запланировано:

  • пр. Парковый, 31/1, 31, 33, 35;
  • ул. В. Каменского, 2, 2А, 2Б;
  • ул. 3-я Водопроводная, 1, 3, 5;
  • ул. Строителей, 48;
  • ул. В. Каменского, 1к2,1к3.

В субботу, 22 июня, с 10:00 до субботы, 23 июня, 10:00 воду отключат:

  • ул. Г. Хасана, 52к4, 50, 56а, 62;
  • ул. Хлебозаводская,16а, 21, 18.

С 09:30 до 19:30:

  • ул. Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46.

В понедельник, 24 июня, с 9:30 до 19:00 воды не будет:

  • ул. Ветлужская, 62, 64, 66, 68, 70;
  • ул. Кочегаров, 71;
  • ул. Хабаровская, 171, 173, 270.

Во вторник, 25 июня, с 9:30 до 18:00 отключения произойдут:

  • ул. Танцорова, 7, 11, 14, 22, 25, 26, 26а, 30, 32а, 36, 44, 52;
  • ул. Водников, 29а, 59;
  • ул. Капитанская, 12;
  • ул. Танцорова, 29.

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В Перми с 17 по 25 июня запланировано отключение холодной воды в нескольких микрорайонах. Это связано с ремонтом на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье». «С 17 до 25 июня 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении. В понедельник, 17 июня, с 13:00 до 16:00 воды не будет в микрорайоне Крохалева: Во вторник, 18 июня, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы: С 13:00 до 16:00 будет понижено давление на ул. Вижайская, 11, 14, 14а,16,16а, 18, 20. С 18 июня с 10:00 до 19 июня 10:00: В среду, 19 июня, с 12:00 до 19:00 без воды останутся дома: С 9:30 до 19:30: В четверг, 20 июня, с 10:00 до 19:00 отключение запланировано: В субботу, 22 июня, с 10:00 до субботы, 23 июня, 10:00 воду отключат: С 09:30 до 19:30: В понедельник, 24 июня, с 9:30 до 19:00 воды не будет: Во вторник, 25 июня, с 9:30 до 18:00 отключения произойдут:
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