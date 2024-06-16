В Перми с 17 по 25 июня запланировано отключение холодной воды в нескольких микрорайонах. Это связано с ремонтом на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».
«С 17 до 25 июня 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении.
В понедельник, 17 июня, с 13:00 до 16:00 воды не будет в микрорайоне Крохалева:
- ул. Солдатова, 2,4,6,8,10,12;
- ул. Кояновская, 3, 5(д/сад);
- ул. Таборская, 20.
Во вторник, 18 июня, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы:
- пр-т Парковый 30/1,30/2,32,34;
- ул. Пожарского 10,12,12/2,14;
- ул. Подлесная 17,19/1,19/2,23/1,23/2,25,27/1,27/2,29.
С 13:00 до 16:00 будет понижено давление на ул. Вижайская, 11, 14, 14а,16,16а, 18, 20.
С 18 июня с 10:00 до 19 июня 10:00:
- ул. Танкистов, 68,70,74,78, 119,
- частный сектор ул. Танкистов, 99, 103, 107, 123, 121, 117,
- ул. Советской Армии 42,
- ул. В. Засулич, 9,
- ул. 2-я Молодогвардейская, 4, 1а,
- ул. Молодогвардейская, 1, 2а.
В среду, 19 июня, с 12:00 до 19:00 без воды останутся дома:
- ул. Солдатова, 1,3,5,7,9,11,
- ул. Вижайская, 23,24,25,26,27,28,
- ул. Таборская, 12,14.
С 9:30 до 19:30:
- ул. Машинистов, 22, 24, 20/3;
- ул. Г. Наумова, 8, 10, 1, 3, 5, 11, 7а, 7;
- ул. Кочегаров, 23, 25, 27, 29, 9;
- ул. О. Лепешинской, 6, 8.
В четверг, 20 июня, с 10:00 до 19:00 отключение запланировано:
- пр. Парковый, 31/1, 31, 33, 35;
- ул. В. Каменского, 2, 2А, 2Б;
- ул. 3-я Водопроводная, 1, 3, 5;
- ул. Строителей, 48;
- ул. В. Каменского, 1к2,1к3.
В субботу, 22 июня, с 10:00 до субботы, 23 июня, 10:00 воду отключат:
- ул. Г. Хасана, 52к4, 50, 56а, 62;
- ул. Хлебозаводская,16а, 21, 18.
С 09:30 до 19:30:
- ул. Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46.
В понедельник, 24 июня, с 9:30 до 19:00 воды не будет:
- ул. Ветлужская, 62, 64, 66, 68, 70;
- ул. Кочегаров, 71;
- ул. Хабаровская, 171, 173, 270.
Во вторник, 25 июня, с 9:30 до 18:00 отключения произойдут:
- ул. Танцорова, 7, 11, 14, 22, 25, 26, 26а, 30, 32а, 36, 44, 52;
- ул. Водников, 29а, 59;
- ул. Капитанская, 12;
- ул. Танцорова, 29.
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