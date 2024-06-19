Авиакомпания «Победа» увеличивает число рейсов из Перми в Сочи

Число авиарейсов из Перми в Сочи увеличено в пиковый сезон (архивное фото)
Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», увеличивает количество авиарейсов из Перми в Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Победа».
«Количество авиарейсов по маршруту Пермь-Сочи увеличено до 10 раз в неделю в пиковый сезон спроса. Это на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года», — подчеркнули представители лоукостера.
В июне рейсы из Перми в Сочи осуществляют несколько российских авиаперевозчиков. На отдых пермяки могут улететь с помощью авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, Smartavia, «Икар» и "Победа".
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