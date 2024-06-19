19 июня 2024

Авиакомпания «Победа» увеличивает число рейсов из Перми в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число авиарейсов из Перми в Сочи увеличено в пиковый сезон (архивное фото)
Число авиарейсов из Перми в Сочи увеличено в пиковый сезон (архивное фото) Фото:

Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», увеличивает количество авиарейсов из Перми в Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Победа».

«Количество авиарейсов по маршруту Пермь-Сочи увеличено до 10 раз в неделю в пиковый сезон спроса. Это на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года», — подчеркнули представители лоукостера.

В июне рейсы из Перми в Сочи осуществляют несколько российских авиаперевозчиков. На отдых пермяки могут улететь с помощью авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, Smartavia, «Икар» и "Победа".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», увеличивает количество авиарейсов из Перми в Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Победа». «Количество авиарейсов по маршруту Пермь-Сочи увеличено до 10 раз в неделю в пиковый сезон спроса. Это на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года», — подчеркнули представители лоукостера. В июне рейсы из Перми в Сочи осуществляют несколько российских авиаперевозчиков. На отдых пермяки могут улететь с помощью авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, Smartavia, «Икар» и "Победа".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...