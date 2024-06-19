19 июня 2024

Гендиректор «Конар» Бондаренко награжден за развитие Челябинской области

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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, бондаренко валерий, конар
Бондаренко наградили за высокие промышленные показатели Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил генерального директора АО «Конар» Валерия Бондаренко медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале официальных правовых актов.

«Постановление губернатора Челябинской области №182. Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Бондаренко Валерия Вячеславовича — генерального директора АО „Конар“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Медаль Бондаренко получил за многолетний добросовестный труд. В постановлении также говорится, что деятельность гендиректора предприятия направлена на достижение высоких показателей эффективности производства.

«Конар» — одно из самых высокотехнологичных и молодых предприятий Челябинска. Группа «Конар», основанная в 1991 году, на несколько десятилетий моложе других заводов города. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил генерального директора АО «Конар» Валерия Бондаренко медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале официальных правовых актов. «Постановление губернатора Челябинской области №182. Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Бондаренко Валерия Вячеславовича — генерального директора АО „Конар“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Медаль Бондаренко получил за многолетний добросовестный труд. В постановлении также говорится, что деятельность гендиректора предприятия направлена на достижение высоких показателей эффективности производства. «Конар» — одно из самых высокотехнологичных и молодых предприятий Челябинска. Группа «Конар», основанная в 1991 году, на несколько десятилетий моложе других заводов города. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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