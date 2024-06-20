20 июня 2024

В Сургуте признали аварийным и вскоре расселят дом, который пострадал от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутским семьям, чьи квартиры пострадали при тушении, будет выплачена матпомощь
Сургутским семьям, чьи квартиры пострадали при тушении, будет выплачена матпомощь Фото:

В Сургуте (ХМАО) дом по улице Аэрофлотской, где 11 февраля произошел пожар, признали аварийным и вскоре расселят. Так же будет выплачена материальная помощь семьям, чьи квартиры пострадали при тушении, сообщили в мэрии города.

«Дом по улице Аэрофлотской, пострадавший после пожара 11 февраля, признан аварийным и будет расселен. Семьям, чье жилье пострадало при тушении пожара, будет оказана материальная помощь», — написано в telegram-канале ведомства.

Всего в результате возгорания повреждена одна квартира, а 13 — пострадали от воды при тушении. В ходе экспертизы было выяснено, что все конструкции дома находятся в аварийном состоянии. Их физический износ — 80%.

Сейчас в Сургуте остается переселить 25 семей и снести около 30 домов. Мэрия города планирует выполнить эту задачу до конца 2024 года.

В мае 11 жителей Сургута, Пойковского и Мегиона получили ключи от новых квартир. Они были переданы по программе переселения из аварийного фонда.

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В Сургуте (ХМАО) дом по улице Аэрофлотской, где 11 февраля произошел пожар, признали аварийным и вскоре расселят. Так же будет выплачена материальная помощь семьям, чьи квартиры пострадали при тушении, сообщили в мэрии города. «Дом по улице Аэрофлотской, пострадавший после пожара 11 февраля, признан аварийным и будет расселен. Семьям, чье жилье пострадало при тушении пожара, будет оказана материальная помощь», — написано в telegram-канале ведомства. Всего в результате возгорания повреждена одна квартира, а 13 — пострадали от воды при тушении. В ходе экспертизы было выяснено, что все конструкции дома находятся в аварийном состоянии. Их физический износ — 80%. Сейчас в Сургуте остается переселить 25 семей и снести около 30 домов. Мэрия города планирует выполнить эту задачу до конца 2024 года. В мае 11 жителей Сургута, Пойковского и Мегиона получили ключи от новых квартир. Они были переданы по программе переселения из аварийного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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