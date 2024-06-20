В Сургуте признали аварийным и вскоре расселят дом, который пострадал от пожара

В Сургуте (ХМАО) дом по улице Аэрофлотской, где 11 февраля произошел пожар, признали аварийным и вскоре расселят. Так же будет выплачена материальная помощь семьям, чьи квартиры пострадали при тушении, сообщили в мэрии города.
«Дом по улице Аэрофлотской, пострадавший после пожара 11 февраля, признан аварийным и будет расселен. Семьям, чье жилье пострадало при тушении пожара, будет оказана материальная помощь», — написано в telegram-канале ведомства.
Всего в результате возгорания повреждена одна квартира, а 13 — пострадали от воды при тушении. В ходе экспертизы было выяснено, что все конструкции дома находятся в аварийном состоянии. Их физический износ — 80%.
Сейчас в Сургуте остается переселить 25 семей и снести около 30 домов. Мэрия города планирует выполнить эту задачу до конца 2024 года.
В мае 11 жителей Сургута, Пойковского и Мегиона получили ключи от новых квартир. Они были переданы по программе переселения из аварийного фонда.
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