Завод опального олигарха из ХМАО банкротит бывших партнеров

Завод «Алмаз» Андрея Копайгоры из ХМАО требует с партнеров 90 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод нефтяных насосов из ХМАО требует банкротства партнеров из-за миллионного долга
Завод нефтяных насосов из ХМАО требует банкротства партнеров из-за миллионного долга Фото:

Завод «Алмаз» из Радужного (ХМАО), который принадлежит бизнесмену Андрею Копайгоре, подал в суд на бывших партнеров — ООО «Югра-Настсталь». «Югра-Настсталь» занимается изготовлением деталей для нефтяных насосов, которые производил «Алмаз». Завод Копайгоры потребовал банкротства коллег по цеху и возврата долга размером в 60 миллионов рублей с процентами. 

«ООО „Алмаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Югра-Настсталь“. Включить в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 86 998 992,80 рублей, из них: 61 602 870 рублей — основной долг, 25 396 122,80 рублей — проценты по кредиту», — указано в документах арбитражного суда ХМАО.

«Алмаз» потребовал ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения и утвердить временного управляющего. Суд принял заявление к производству и назначил дату судебного заседания.

Агентство отправило запросы в ООО «Алмаз» и ООО «Югра-Настсталь». В настоящее время ответы на запросы не поступили.

 Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей.

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Завод «Алмаз» из Радужного (ХМАО), который принадлежит бизнесмену Андрею Копайгоре, подал в суд на бывших партнеров — ООО «Югра-Настсталь». «Югра-Настсталь» занимается изготовлением деталей для нефтяных насосов, которые производил «Алмаз». Завод Копайгоры потребовал банкротства коллег по цеху и возврата долга размером в 60 миллионов рублей с процентами.  «ООО „Алмаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Югра-Настсталь“. Включить в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 86 998 992,80 рублей, из них: 61 602 870 рублей — основной долг, 25 396 122,80 рублей — проценты по кредиту», — указано в документах арбитражного суда ХМАО. «Алмаз» потребовал ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения и утвердить временного управляющего. Суд принял заявление к производству и назначил дату судебного заседания. Агентство отправило запросы в ООО «Алмаз» и ООО «Югра-Настсталь». В настоящее время ответы на запросы не поступили.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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