Медики скорой помощи Нефтеюганска (ХМАО) приняли роды прямо на автозаправочной станции (АЗС). Благодаря их слаженной работе специалистов, все завершилось положительно, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Оказалось, что сразу же после начала схваток, семья следовала в роддом города Сургута на собственном автомобиле и в машине началась родовая деятельность. Вызвана бригада скорой помощи. … Благодаря квалифицированным специалистам и слаженной работе благополучно завершился последний период родов», — написано в группе «Скорая медицинская помощь Нефтеюганска» «ВКонтакте».
С помощью врачей Ксении Савчук и Евгения Якунина югорчанка родила здорового мальчика весом почти в три килограмма. В учреждении пожелали маме и малышу «скорейшего восстановления, молочных рек и крепкого здоровья».
Среди малышей, родившихся в ХМАО за два последних года, были те, которые удивили врачей и вызвали интерес у множества югорчан. О новорожденных-гигантах и младенцах, которых чудом спасли югорские доктора — в материале URA.RU.
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