26 июня 2024

Медикам ХМАО пришлось принимать роды на автозаправке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На АЗС Нефтеюганска появился на свет мальчик весом почти в три килограмма
На АЗС Нефтеюганска появился на свет мальчик весом почти в три килограмма Фото:

Медики скорой помощи Нефтеюганска (ХМАО) приняли роды прямо на автозаправочной станции (АЗС). Благодаря их слаженной работе специалистов, все завершилось положительно, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Оказалось, что сразу же после начала схваток, семья следовала в роддом города Сургута на собственном автомобиле и в машине началась родовая деятельность. Вызвана бригада скорой помощи. … Благодаря квалифицированным специалистам и слаженной работе благополучно завершился последний период родов», — написано в группе «Скорая медицинская помощь Нефтеюганска» «ВКонтакте».

С помощью врачей Ксении Савчук и Евгения Якунина югорчанка родила здорового мальчика весом почти в три килограмма. В учреждении пожелали маме и малышу «скорейшего восстановления, молочных рек и крепкого здоровья».

Среди малышей, родившихся в ХМАО за два последних года, были те, которые удивили врачей и вызвали интерес у множества югорчан. О новорожденных-гигантах и младенцах, которых чудом спасли югорские доктора — в материале URA.RU.

Медики Нефтеюганска приняли роды прямо на АЗС
Медики Нефтеюганска приняли роды прямо на АЗС
Фото:

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Медики скорой помощи Нефтеюганска (ХМАО) приняли роды прямо на автозаправочной станции (АЗС). Благодаря их слаженной работе специалистов, все завершилось положительно, сообщили в пресс-службе учреждения. «Оказалось, что сразу же после начала схваток, семья следовала в роддом города Сургута на собственном автомобиле и в машине началась родовая деятельность. Вызвана бригада скорой помощи. … Благодаря квалифицированным специалистам и слаженной работе благополучно завершился последний период родов», — написано в группе «Скорая медицинская помощь Нефтеюганска» «ВКонтакте». С помощью врачей Ксении Савчук и Евгения Якунина югорчанка родила здорового мальчика весом почти в три килограмма. В учреждении пожелали маме и малышу «скорейшего восстановления, молочных рек и крепкого здоровья». Среди малышей, родившихся в ХМАО за два последних года, были те, которые удивили врачей и вызвали интерес у множества югорчан. О новорожденных-гигантах и младенцах, которых чудом спасли югорские доктора — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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