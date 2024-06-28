Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ по всей стране. Он поздравил молодое поколение с окончанием учебы и подчеркнул важность призвания и любимого дела.
«Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — сказал Путин. Прямую трансляцию обращения российского лидера к выпускникам вел телеканал «Россия 24».
В своей речи российский лидер также отметил значимость семьи и традиций, выразив уверенность в том, что молодые люди смогут построить будущее, о котором мечтают. «И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции», — добавил он.
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