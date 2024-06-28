Путин обратился к выпускникам всех школ России. Видео

Путин поздравил школьников России с окончанием учебы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент поздравил школьников с окончанием учебы Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ по всей стране. Он поздравил молодое поколение с окончанием учебы и подчеркнул важность призвания и любимого дела.

«Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — сказал Путин. Прямую трансляцию обращения российского лидера к выпускникам вел телеканал «Россия 24».

В своей речи российский лидер также отметил значимость семьи и традиций, выразив уверенность в том, что молодые люди смогут построить будущее, о котором мечтают. «И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции», — добавил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ по всей стране. Он поздравил молодое поколение с окончанием учебы и подчеркнул важность призвания и любимого дела. «Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — сказал Путин. Прямую трансляцию обращения российского лидера к выпускникам вел телеканал «Россия 24». В своей речи российский лидер также отметил значимость семьи и традиций, выразив уверенность в том, что молодые люди смогут построить будущее, о котором мечтают. «И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...