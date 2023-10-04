Челябинцы предстанут перед судом за похищение, изнасилование и убийство мужчины

Трое жителей Карталинского района Челябинской области предстанут перед судом за похищение, изнасилование и убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „в, д, ж, к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица проникла в дом к спящему мужчине и напала на него. Они связали его и вывезли в лес, где принялись избивать. После один из них совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.
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