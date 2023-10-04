Челябинцы предстанут перед судом за похищение, изнасилование и убийство мужчины

05 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд Фото: Илья Московец © URA.RU Трое жителей Карталинского района Челябинской области предстанут перед судом за похищение, изнасилование и убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „в, д, ж, к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица проникла в дом к спящему мужчине и напала на него. Они связали его и вывезли в лес, где принялись избивать. После один из них совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.

Трое жителей Карталинского района Челябинской области предстанут перед судом за похищение, изнасилование и убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „в, д, ж, к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица проникла в дом к спящему мужчине и напала на него. Они связали его и вывезли в лес, где принялись избивать. После один из них совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.