Челябинцы пожаловались на водителя, размахивающего из окна пистолетом

28 июня 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Пистолет в машине молодых людей оказался игрушечным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области жителей напугал пистолет, которым молодые люди размахивали из окна машины О том, что он оказался игрушечным, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В салоне автомобиля действительно находились местные жители 2003 и 2005 годов рождения. Один из них имел игрушечный пистолет. Водитель и пассажиры были опрошены, а предмет, похожий на пистолет, был изъят», — уточнили URA.RU в областном главке. На челябинца, размахивающего пистолетом из окна автомобиля, жители пожаловались в соцсетях. Полицейские оперативно выехали на место инцидента. Молодой человек принес извинения за то, что напугал прохожих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области жителей напугал пистолет, которым молодые люди размахивали из окна машины О том, что он оказался игрушечным, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В салоне автомобиля действительно находились местные жители 2003 и 2005 годов рождения. Один из них имел игрушечный пистолет. Водитель и пассажиры были опрошены, а предмет, похожий на пистолет, был изъят», — уточнили URA.RU в областном главке. На челябинца, размахивающего пистолетом из окна автомобиля, жители пожаловались в соцсетях. Полицейские оперативно выехали на место инцидента. Молодой человек принес извинения за то, что напугал прохожих.