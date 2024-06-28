Челябинцы пожаловались на водителя, размахивающего из окна пистолетом

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Пистолет в машине молодых людей оказался игрушечным Фото:

В Магнитогорске Челябинской области жителей напугал пистолет, которым молодые люди размахивали из окна машины О том, что он оказался игрушечным, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В салоне автомобиля действительно находились местные жители 2003 и 2005 годов рождения. Один из них имел игрушечный пистолет. Водитель и пассажиры были опрошены, а предмет, похожий на пистолет, был изъят», — уточнили URA.RU в областном главке.

На челябинца, размахивающего пистолетом из окна автомобиля, жители пожаловались в соцсетях. Полицейские оперативно выехали на место инцидента. Молодой человек принес извинения за то, что напугал прохожих.

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В Магнитогорске Челябинской области жителей напугал пистолет, которым молодые люди размахивали из окна машины О том, что он оказался игрушечным, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В салоне автомобиля действительно находились местные жители 2003 и 2005 годов рождения. Один из них имел игрушечный пистолет. Водитель и пассажиры были опрошены, а предмет, похожий на пистолет, был изъят», — уточнили URA.RU в областном главке. На челябинца, размахивающего пистолетом из окна автомобиля, жители пожаловались в соцсетях. Полицейские оперативно выехали на место инцидента. Молодой человек принес извинения за то, что напугал прохожих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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