В Челябинске из-за обрыва проводов закрыто движение троллейбусов и трамваев

Временно закрыто движение трамваев на улицу Чистопольскую (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за обрыва проводов и неисправности контактной сети 29 июня утром закрыто движение троллейбусов и трамваев в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«Закрыто движение троллейбусов по улице Гагарина от улицы Новороссийской до Копейского шоссе. [Причина] — обрыв провода на перегоне Аврора — Дом обуви», — говорится в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия». На данном участке движение организовано следующим образом: маршрут № 10 следует от Парка до Станкомаша, маршрут № 25 — от ЧКПЗ до пляжа «Солнечный берег» по улице Новороссийской.

Также в Челябинске 29 июня утром закрыто движение трамваев на улицу Чистопольскую от Дзержинского — Гагарина в направлении улицы Харлова. Причина — неисправность контактной сети. Движение трамваев организовано до улицы Харлова.

В Челябинске в ночь на 29 июня резко испортилась погода. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в своем telegram-канале.