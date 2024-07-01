В Южноуральске загорелось здание больницы. Фото

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МЧС ликвидировало пожар в заброшенном здании больницы
МЧС ликвидировало пожар в заброшенном здании больницы Фото:

В Южноуральске Челябинской области загорелось заброшенное детское отделение городской больницы. Как сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причина возгорания устанавливается.

«Ликвидировано возгорание на площади десять квадратных метров. Здание не эксплуатируется, заброшено. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в МЧС.

Пожар произошел в бывшем детском отделении горбольницы. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

Пожар произошел вечером 30 июня
Пожар произошел вечером 30 июня
Фото:

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В Южноуральске Челябинской области загорелось заброшенное детское отделение городской больницы. Как сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причина возгорания устанавливается. «Ликвидировано возгорание на площади десять квадратных метров. Здание не эксплуатируется, заброшено. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в МЧС. Пожар произошел в бывшем детском отделении горбольницы. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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