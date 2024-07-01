МЧС ликвидировало пожар в заброшенном здании больницы
В Южноуральске Челябинской области загорелось заброшенное детское отделение городской больницы. Как сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причина возгорания устанавливается.
«Ликвидировано возгорание на площади десять квадратных метров. Здание не эксплуатируется, заброшено. Причины пожара устанавливаются», — сообщили URA.RU в МЧС.
Пожар произошел в бывшем детском отделении горбольницы. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
Пожар произошел вечером 30 июня
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