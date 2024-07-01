В зале «Комфорт +» на железнодорожном вокзале Челябинска установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного и оборудовано зарядным устройством, жалюзи, отделением для хранения багажа, сообщили 1 июля в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В зале „Комфорт+“ железнодорожного вокзала Челябинск установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, услуга предоставляется круглосуточно. Также она включает в себя комплект одноразового постельного белья.
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