В Челябинске на вокзале установили капсулы для сна. Видео

На железнодорожном вокзале в Челябинске капсулы для сна появились 1 июля
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Палатки для медиков на жд вокзале. Челябинск, вокзал, вокзал челябинск, железнодорожный вокзал
Капсулы оборудованы зарядным устройством, жалюзи, отделением для хранения багажа Фото:

В зале «Комфорт +» на железнодорожном вокзале Челябинска установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного и оборудовано зарядным устройством, жалюзи, отделением для хранения багажа, сообщили 1 июля в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В зале „Комфорт+“ железнодорожного вокзала Челябинск установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, услуга предоставляется круглосуточно. Также она включает в себя комплект одноразового постельного белья.

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В зале «Комфорт +» на железнодорожном вокзале Челябинска установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного и оборудовано зарядным устройством, жалюзи, отделением для хранения багажа, сообщили 1 июля в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В зале „Комфорт+“ железнодорожного вокзала Челябинск установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, услуга предоставляется круглосуточно. Также она включает в себя комплект одноразового постельного белья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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