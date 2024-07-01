Обама считает, что Байден не может победить на президентских выборах

Бывший президент США Барак Обама не верит, что действующий американский лидер одержит победу на грядущих выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, отметив, что публичные высказывания Обамы в поддержку Байдена были неискренними.
«В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд», — написал Карлсон в своем аккаунте в соцсети X. Он также уточнил, что Обама не говорит, кого именно поддерживает в грядущей гонке.
Очередные выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден также планирует принять участие в избирательной гонке.
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