Обама считает, что Байден не может победить на президентских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 10.06.2015. сток, stock, обама барак, сток, stock
Обама заявил, что Байден не победит на выборах Фото:

Бывший президент США Барак Обама не верит, что действующий американский лидер одержит победу на грядущих выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, отметив, что публичные высказывания Обамы в поддержку Байдена были неискренними.

«В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд», — написал Карлсон в своем аккаунте в соцсети X. Он также уточнил, что Обама не говорит, кого именно поддерживает в грядущей гонке.

Очередные выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден также планирует принять участие в избирательной гонке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент США Барак Обама не верит, что действующий американский лидер одержит победу на грядущих выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, отметив, что публичные высказывания Обамы в поддержку Байдена были неискренними. «В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд», — написал Карлсон в своем аккаунте в соцсети X. Он также уточнил, что Обама не говорит, кого именно поддерживает в грядущей гонке. Очередные выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден также планирует принять участие в избирательной гонке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...