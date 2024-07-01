Филипчук: Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры у бойцов ВСУ в Херсоне

Власти Украины специально скрывают информацию о вспышки холеры в Херсоне. Об этом заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — написал Павел Филипчук в своем
Он добавил, что ситуация уже критическая. Филипчук надеется, что на левый берег Днепра холера не перейдет, а эпицентр заражения останется в Херсоне. По его словам, уже два человека умерли из-за холеры.
В конце июня в рядах ВСУ в Херсоне произошло вспышка холеры. Более 100 человек попали в больницы. Что такое холера и чем она опасна — в материале URA.RU.
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