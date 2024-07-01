Филипчук: Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры у бойцов ВСУ в Херсоне

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
В Херсоне солдаты ВСУ продолжают заражаться холерой Фото:

Власти Украины специально скрывают информацию о вспышки холеры в Херсоне. Об этом заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — написал Павел Филипчук в своем telegram-канале.

Он добавил, что ситуация уже критическая. Филипчук надеется, что на левый берег Днепра холера не перейдет, а эпицентр заражения останется в Херсоне. По его словам, уже два человека умерли из-за холеры.

В конце июня в рядах ВСУ в Херсоне произошло вспышка холеры. Более 100 человек попали в больницы. Что такое холера и чем она опасна — в материале URA.RU.

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Власти Украины специально скрывают информацию о вспышки холеры в Херсоне. Об этом заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. «Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — написал Павел Филипчук в своем telegram-канале. Он добавил, что ситуация уже критическая. Филипчук надеется, что на левый берег Днепра холера не перейдет, а эпицентр заражения останется в Херсоне. По его словам, уже два человека умерли из-за холеры. В конце июня в рядах ВСУ в Херсоне произошло вспышка холеры. Более 100 человек попали в больницы. Что такое холера и чем она опасна — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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