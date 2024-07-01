Многодетную свердловчанку наказали за долги по алиментам

Мать троих детей в Красноуфимске (Свердловская область) привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Судебных приставов по Свердловской области.
«За неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних девочек жительнице Красноуфимска назначено наказание в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу детей», — говорится в релизе. Женщина лишена родительских прав, а дети находятся в детдоме.
Ранее суд обязал мать выплачивать алименты дочерям ежемесячно, однако она не выполняла эти требования. В связи с этим женщине назначили наказание в виде семи месяцев принудительных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!