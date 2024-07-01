01 июля 2024

Многодетную свердловчанку наказали за долги по алиментам

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Открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург, ребенок, качели
Многодетная мать не платила алименты Фото:

Мать троих детей в Красноуфимске (Свердловская область) привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Судебных приставов по Свердловской области.

«За неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних девочек жительнице Красноуфимска назначено наказание в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу детей», — говорится в релизе. Женщина лишена родительских прав, а дети находятся в детдоме.

Ранее суд обязал мать выплачивать алименты дочерям ежемесячно, однако она не выполняла эти требования. В связи с этим женщине назначили наказание в виде семи месяцев принудительных работ.

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Мать троих детей в Красноуфимске (Свердловская область) привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Судебных приставов по Свердловской области. «За неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних девочек жительнице Красноуфимска назначено наказание в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу детей», — говорится в релизе. Женщина лишена родительских прав, а дети находятся в детдоме. Ранее суд обязал мать выплачивать алименты дочерям ежемесячно, однако она не выполняла эти требования. В связи с этим женщине назначили наказание в виде семи месяцев принудительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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