Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности ягод для здоровья

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности употребления ягод при некоторых заболеваниях. Информация была опубликована в tg-канале ведомства.
«Смородину лучше исключить из рациона при панкреатите, гастрите или язве желудка из-за ее особенностей. Стоит быть осторожным с малиной, если у вас аллергия на ликопин или проблемы со свертываемостью крови. Переедание вишни может вызвать повышение кислотности желудка, поэтому стоит умеренно употреблять ее, особенно при проблемах с ЖКТ», — сообщили в ведомстве.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что ягоды необходимы организму и к их употреблению стоит относиться умеренно. Так, по данным ведомства, смородина содержит много калия, что полезно для сердечно-сосудистой системы, предотвращает некоторые заболевания благодаря антиоксидантам и витаминам A и E и укрепляет иммунитет благодаря витамину C. «Малина богата витамином C, клетчаткой и помогает бороться с воспалениями. Низкое содержание сахара делает ее хорошим выбором для тех, кто следит за уровнем глюкозы. Имеет противовоспалительные свойства и может помочь в борьбе с инфекциями. Вишня обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Содержит витамин А и способствует снижению давления», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор объяснил, чем опасны ягоды и фрукты в уличных лавках ХМАО. В ведомстве предупредили жителей ХМАО о рисках покупки фруктов и ягод у дорог. Продаваемая в таких местах продукция может быть опасна для здоровья из-за возможного содержания тяжелых металлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!