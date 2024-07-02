В Челябинске юноша обокрал игровой автомат

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Челябинец выкрал деньги из игрового автомата, вскрыв тумбу управления
Челябинец выкрал деньги из игрового автомата, вскрыв тумбу управления Фото:

В Челябинске задержали молодого человека, выкравшего из автомата с игрушками деньги. На 18-летнего юношу возбуждено уголовное дело по краже, сообщили URA.RU 2 июля в пресс-службе УМВД города.

«Злоумышленник 2006 года рождения, вскрыв замок тумбы-управления игрового автомата, похитил находящиеся внутри деньги. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража)», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

О краже в полицию сообщил владелец игрового автомата. Молодого человека оперативно нашли и задержали, однако он успел потратить деньги по своему усмотрению. Всего челябинцем было украдено более десяти тысяч рублей. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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В Челябинске задержали молодого человека, выкравшего из автомата с игрушками деньги. На 18-летнего юношу возбуждено уголовное дело по краже, сообщили URA.RU 2 июля в пресс-службе УМВД города. «Злоумышленник 2006 года рождения, вскрыв замок тумбы-управления игрового автомата, похитил находящиеся внутри деньги. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража)», — сообщили URA.RU в пресс-службе. О краже в полицию сообщил владелец игрового автомата. Молодого человека оперативно нашли и задержали, однако он успел потратить деньги по своему усмотрению. Всего челябинцем было украдено более десяти тысяч рублей. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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