Суд отклонил жалобу свердловского СМИ, получившего предупреждение от силовиков

Суд оставил в силе предупреждение «Вечерним ведомостям», вынесенное прокуратурой

Решение принял Свердловский областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд отклонил жалобу интернет-газеты «Вечерние ведомости», в адрес которой прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. Ранее представители издания заявляли, что никогда не выпускали подобные публикации.

Законным решение прокуратуры в конце 2023 года признал Кировский районный суд. Руководство СМИ пыталось оспорить решение: в феврале был подан административный иск о признании предупреждения незаконным.

«Райсуд тогда отказал, сославшись на то, что [газета] не распространяла экстремистские материалы, но предупреждение вынесено законно, поскольку имеет профилактические цели и не нарушает права СМИ. В облсуд была подана жалоба с двумя ключевыми аргументами. Первое — [Кировский] суд в своем же решении установил отсутствие законного основания для вынесения подобного предупреждения, следовательно, оно должно быть признано незаконным. Второе — предупреждение влечет конкретные негативные последствия, в частности, при повторном предупреждении деятельность СМИ может быть принудительно прекращена. Сегодня решение, увы, было оставлено в силе», — объяснил защитник. Он считает, что таким образом деятельность газеты хотят прекратить.

Ранее на «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались главному редактору Владиславу Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.