Суд отклонил жалобу свердловского СМИ, получившего предупреждение от силовиков

Суд оставил в силе предупреждение «Вечерним ведомостям», вынесенное прокуратурой
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Решение принял Свердловский областной суд Фото:

Свердловский областной суд отклонил жалобу интернет-газеты «Вечерние ведомости», в адрес которой прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. Ранее представители издания заявляли, что никогда не выпускали подобные публикации.

Законным решение прокуратуры в конце 2023 года признал Кировский районный суд. Руководство СМИ пыталось оспорить решение: в феврале был подан административный иск о признании предупреждения незаконным.

«Райсуд тогда отказал, сославшись на то, что [газета] не распространяла экстремистские материалы, но предупреждение вынесено законно, поскольку имеет профилактические цели и не нарушает права СМИ. В облсуд была подана жалоба с двумя ключевыми аргументами. Первое — [Кировский] суд в своем же решении установил отсутствие законного основания для вынесения подобного предупреждения, следовательно, оно должно быть признано незаконным. Второе — предупреждение влечет конкретные негативные последствия, в частности, при повторном предупреждении деятельность СМИ может быть принудительно прекращена. Сегодня решение, увы, было оставлено в силе», — объяснил защитник. Он считает, что таким образом деятельность газеты хотят прекратить.

Ранее на «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались главному редактору Владиславу Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.

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Свердловский областной суд отклонил жалобу интернет-газеты «Вечерние ведомости», в адрес которой прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. Ранее представители издания заявляли, что никогда не выпускали подобные публикации. Законным решение прокуратуры в конце 2023 года признал Кировский районный суд. Руководство СМИ пыталось оспорить решение: в феврале был подан административный иск о признании предупреждения незаконным. «Райсуд тогда отказал, сославшись на то, что [газета] не распространяла экстремистские материалы, но предупреждение вынесено законно, поскольку имеет профилактические цели и не нарушает права СМИ. В облсуд была подана жалоба с двумя ключевыми аргументами. Первое — [Кировский] суд в своем же решении установил отсутствие законного основания для вынесения подобного предупреждения, следовательно, оно должно быть признано незаконным. Второе — предупреждение влечет конкретные негативные последствия, в частности, при повторном предупреждении деятельность СМИ может быть принудительно прекращена. Сегодня решение, увы, было оставлено в силе», — объяснил защитник. Он считает, что таким образом деятельность газеты хотят прекратить. Ранее на «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались главному редактору Владиславу Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.
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