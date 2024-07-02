На Екатеринбург надвигается жара

В Екатеринбурге с 3 по 5 июля воздух прогреется до 30-ти градусов и выше. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».
«Антициклон определит на Урале преимущественно сухую и теплую погоду. 3 июля местами прогнозируют туман, температура ночью 10-15 градусов, днем 25-30 градусов. 4 и 5 июля температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 31-33 градусов. Преимущественно без осадков, ночью 17-19 градусов», — говорится в сообщении.
В течение первой половины июля антициклон будет захватывать теплым и сухим воздухом широты Урала. В отдельные дни могут возникать кратковременные дожди и грозы, но их, скорее всего, будет немного.
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