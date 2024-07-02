На Екатеринбург надвигается жара

Синоптики: жара придет в Екатеринбург с 3 июля
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4 и 5 июля станут наиболее жаркими Фото:

В Екатеринбурге с 3 по 5 июля воздух прогреется до 30-ти градусов и выше. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».

«Антициклон определит на Урале преимущественно сухую и теплую погоду. 3 июля местами прогнозируют туман, температура ночью 10-15 градусов, днем 25-30 градусов. 4 и 5 июля температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 31-33 градусов. Преимущественно без осадков, ночью 17-19 градусов», — говорится в сообщении.

В течение первой половины июля антициклон будет захватывать теплым и сухим воздухом широты Урала. В отдельные дни могут возникать кратковременные дожди и грозы, но их, скорее всего, будет немного.

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В Екатеринбурге с 3 по 5 июля воздух прогреется до 30-ти градусов и выше. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Антициклон определит на Урале преимущественно сухую и теплую погоду. 3 июля местами прогнозируют туман, температура ночью 10-15 градусов, днем 25-30 градусов. 4 и 5 июля температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 31-33 градусов. Преимущественно без осадков, ночью 17-19 градусов», — говорится в сообщении. В течение первой половины июля антициклон будет захватывать теплым и сухим воздухом широты Урала. В отдельные дни могут возникать кратковременные дожди и грозы, но их, скорее всего, будет немного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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