На Екатеринбург надвигается жара

Синоптики: жара придет в Екатеринбург с 3 июля

02 июля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

4 и 5 июля станут наиболее жаркими Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге с 3 по 5 июля воздух прогреется до 30-ти градусов и выше. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Антициклон определит на Урале преимущественно сухую и теплую погоду. 3 июля местами прогнозируют туман, температура ночью 10-15 градусов, днем 25-30 градусов. 4 и 5 июля температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 31-33 градусов. Преимущественно без осадков, ночью 17-19 градусов», — говорится в сообщении. В течение первой половины июля антициклон будет захватывать теплым и сухим воздухом широты Урала. В отдельные дни могут возникать кратковременные дожди и грозы, но их, скорее всего, будет немного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 3 по 5 июля воздух прогреется до 30-ти градусов и выше. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Антициклон определит на Урале преимущественно сухую и теплую погоду. 3 июля местами прогнозируют туман, температура ночью 10-15 градусов, днем 25-30 градусов. 4 и 5 июля температура воздуха днем в Екатеринбурге достигнет 31-33 градусов. Преимущественно без осадков, ночью 17-19 градусов», — говорится в сообщении. В течение первой половины июля антициклон будет захватывать теплым и сухим воздухом широты Урала. В отдельные дни могут возникать кратковременные дожди и грозы, но их, скорее всего, будет немного.