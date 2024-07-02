Челябинец потребовал 500 тысяч рублей за упавшую на его иномарку глыбу снега

В Челябинске с коммунальщиков потребовали 500 тысяч за упавший на авто сугроб
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Джалилов Зоир во время избрания ему меры пресечения в суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, наказание, обвинение, правосудие, уголовный кодекс, суд, адвокат, преступление
В суде Челябинска рассматривают дело об упавшем на крышу авто сугробе Фото:

В Челябинске начались судебные слушания по иску владельца иномарки. Его автомобиль повредило в январе 2024 года съехавшей с козырька балкона кучей снега. Автомобилист требует 579 тысяч рублей с управляющей компании, которая обслуживает двор, где случился инцидент.

«Во дворе дома 28 января 2024 года на автомобиль „Форд Фокус“ с крыши дома упал снег, в результате чего машине причинены повреждения. Согласно заключению эксперта ущерб составил 579 тысяч 439 рублей», — следует из сообщения Металлургического районного суда Челябинска.

Обязанность по возмещению ущерба истец требует возложить на ответчика — обслуживающую дом организацию. Рассмотрение дела началось 1 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов Челябинска подростки повредили крышу иномарки, сбросив на нее с балкона бутылку. Хозяйка машины пыталась договориться с родителями школьников о возмещении ущерба, но сделать этого не удалось.

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В Челябинске начались судебные слушания по иску владельца иномарки. Его автомобиль повредило в январе 2024 года съехавшей с козырька балкона кучей снега. Автомобилист требует 579 тысяч рублей с управляющей компании, которая обслуживает двор, где случился инцидент. «Во дворе дома 28 января 2024 года на автомобиль „Форд Фокус“ с крыши дома упал снег, в результате чего машине причинены повреждения. Согласно заключению эксперта ущерб составил 579 тысяч 439 рублей», — следует из сообщения Металлургического районного суда Челябинска. Обязанность по возмещению ущерба истец требует возложить на ответчика — обслуживающую дом организацию. Рассмотрение дела началось 1 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов Челябинска подростки повредили крышу иномарки, сбросив на нее с балкона бутылку. Хозяйка машины пыталась договориться с родителями школьников о возмещении ущерба, но сделать этого не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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