Челябинец потребовал 500 тысяч рублей за упавшую на его иномарку глыбу снега

В Челябинске с коммунальщиков потребовали 500 тысяч за упавший на авто сугроб

02 июля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

В суде Челябинска рассматривают дело об упавшем на крышу авто сугробе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске начались судебные слушания по иску владельца иномарки. Его автомобиль повредило в январе 2024 года съехавшей с козырька балкона кучей снега. Автомобилист требует 579 тысяч рублей с управляющей компании, которая обслуживает двор, где случился инцидент. «Во дворе дома 28 января 2024 года на автомобиль „Форд Фокус“ с крыши дома упал снег, в результате чего машине причинены повреждения. Согласно заключению эксперта ущерб составил 579 тысяч 439 рублей», — следует из сообщения Металлургического районного суда Челябинска. Обязанность по возмещению ущерба истец требует возложить на ответчика — обслуживающую дом организацию. Рассмотрение дела началось 1 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов Челябинска подростки повредили крышу иномарки, сбросив на нее с балкона бутылку. Хозяйка машины пыталась договориться с родителями школьников о возмещении ущерба, но сделать этого не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начались судебные слушания по иску владельца иномарки. Его автомобиль повредило в январе 2024 года съехавшей с козырька балкона кучей снега. Автомобилист требует 579 тысяч рублей с управляющей компании, которая обслуживает двор, где случился инцидент. «Во дворе дома 28 января 2024 года на автомобиль „Форд Фокус“ с крыши дома упал снег, в результате чего машине причинены повреждения. Согласно заключению эксперта ущерб составил 579 тысяч 439 рублей», — следует из сообщения Металлургического районного суда Челябинска. Обязанность по возмещению ущерба истец требует возложить на ответчика — обслуживающую дом организацию. Рассмотрение дела началось 1 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов Челябинска подростки повредили крышу иномарки, сбросив на нее с балкона бутылку. Хозяйка машины пыталась договориться с родителями школьников о возмещении ущерба, но сделать этого не удалось.