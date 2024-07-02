Челябинец потребовал 500 тысяч рублей за упавшую на его иномарку глыбу снега

В Челябинске начались судебные слушания по иску владельца иномарки. Его автомобиль повредило в январе 2024 года съехавшей с козырька балкона кучей снега. Автомобилист требует 579 тысяч рублей с управляющей компании, которая обслуживает двор, где случился инцидент.
«Во дворе дома 28 января 2024 года на автомобиль „Форд Фокус“ с крыши дома упал снег, в результате чего машине причинены повреждения. Согласно заключению эксперта ущерб составил 579 тысяч 439 рублей», — следует из сообщения Металлургического районного суда Челябинска.
Обязанность по возмещению ущерба истец требует возложить на ответчика — обслуживающую дом организацию. Рассмотрение дела началось 1 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов Челябинска подростки повредили крышу иномарки, сбросив на нее с балкона бутылку. Хозяйка машины пыталась договориться с родителями школьников о возмещении ущерба, но сделать этого не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!