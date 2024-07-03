Житель ХМАО сядет в тюрьму за кражу двух бутылок водки

Югорский районный суд приговорил к реальному сроку в колонии строгого режима жителя, который украл в супермаркете две бутылки водки. Об этом сообщает tg-канал «Суды Югры».
«Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 161 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжаловался, вступил в законную силу», — сообщает канал «Суды Югры».
В октябре 2023 года мужчина в пьяном виде украл две бутылки водки в супермаркете. Его заметил охранник и потребовал вернуть или оплатить товар, однако югорчанин его проигнорировал. Его действия были квалифицированы по статье 161 УК РФ «Грабеж», ранее он уже был судим за мелкие хищения.
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