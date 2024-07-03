03 июля 2024

Житель ХМАО сядет в тюрьму за кражу двух бутылок водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин отправится в колонию строгого режима за кражу двух бутылок водки
Югорчанин отправится в колонию строгого режима за кражу двух бутылок водки Фото:

Югорский районный суд приговорил к реальному сроку в колонии строгого режима жителя, который украл в супермаркете две бутылки водки. Об этом сообщает tg-канал «Суды Югры».

«Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 161 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжаловался, вступил в законную силу», — сообщает канал «Суды Югры».

В октябре 2023 года мужчина в пьяном виде украл две бутылки водки в супермаркете. Его заметил охранник и потребовал вернуть или оплатить товар, однако югорчанин его проигнорировал. Его действия были квалифицированы по статье 161 УК РФ «Грабеж», ранее он уже был судим за мелкие хищения.

Ранее таксист в ХМАО получил условный срок за кражу денег у пассажира. Мужчина уснул на заднем пассажирском сидении а водитель украл у него 30 000 рублей.

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Югорский районный суд приговорил к реальному сроку в колонии строгого режима жителя, который украл в супермаркете две бутылки водки. Об этом сообщает tg-канал «Суды Югры». «Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 161 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжаловался, вступил в законную силу», — сообщает канал «Суды Югры». В октябре 2023 года мужчина в пьяном виде украл две бутылки водки в супермаркете. Его заметил охранник и потребовал вернуть или оплатить товар, однако югорчанин его проигнорировал. Его действия были квалифицированы по статье 161 УК РФ «Грабеж», ранее он уже был судим за мелкие хищения. Ранее таксист в ХМАО получил условный срок за кражу денег у пассажира. Мужчина уснул на заднем пассажирском сидении а водитель украл у него 30 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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