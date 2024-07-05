05 июля 2024

Более сотни ребят из Белгородской области приехали на обучение в ХМАО

В ХМАО на смену «Наука. Творчество. Спорт» прибыли 150 белгородских ребят
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, детский лагерь, дети, школьники, школьный лагерь
Для белгородских ребят подготовили культурную программу Фото:

В Ханты-Мансийск (ХМАО) на межрегиональную смену «Наука. Творчество. Спорт» приехали 150 ребят из Белгородской области. Дети будут отдыхать и обучаться. Об этом сообщило правительство региона.

«Окружная столица приняла 150 ребят из Белгородской области на межрегиональную смену „Наука. Творчество. Спорт“. На протяжении всего периода пребывания подростки будут заниматься по направлениям: туризм, инженерное творчество, информационные технологии, медиа и спорт», — передает telegram-канал правительства региона.

Ребята смогут отработать полученные знания на практике. Кроме учебы, организаторы подготовили культурную программу — мастер-классы, квизы, кинопоказы, спектакли, экскурсии по городу, встречи с именитыми спортсменами.

В Ханты-Мансийске стартовала межрегиональная смена для детей из Белгородской области. До 22 июля школьники будут заниматься по разным направлениям.

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В Ханты-Мансийск (ХМАО) на межрегиональную смену «Наука. Творчество. Спорт» приехали 150 ребят из Белгородской области. Дети будут отдыхать и обучаться. Об этом сообщило правительство региона. «Окружная столица приняла 150 ребят из Белгородской области на межрегиональную смену „Наука. Творчество. Спорт“. На протяжении всего периода пребывания подростки будут заниматься по направлениям: туризм, инженерное творчество, информационные технологии, медиа и спорт», — передает telegram-канал правительства региона. Ребята смогут отработать полученные знания на практике. Кроме учебы, организаторы подготовили культурную программу — мастер-классы, квизы, кинопоказы, спектакли, экскурсии по городу, встречи с именитыми спортсменами. В Ханты-Мансийске стартовала межрегиональная смена для детей из Белгородской области. До 22 июля школьники будут заниматься по разным направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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