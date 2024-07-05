Более сотни ребят из Белгородской области приехали на обучение в ХМАО

В Ханты-Мансийск (ХМАО) на межрегиональную смену «Наука. Творчество. Спорт» приехали 150 ребят из Белгородской области. Дети будут отдыхать и обучаться. Об этом сообщило правительство региона.
«Окружная столица приняла 150 ребят из Белгородской области на межрегиональную смену „Наука. Творчество. Спорт“. На протяжении всего периода пребывания подростки будут заниматься по направлениям: туризм, инженерное творчество, информационные технологии, медиа и спорт», — передает telegram-канал правительства региона.
Ребята смогут отработать полученные знания на практике. Кроме учебы, организаторы подготовили культурную программу — мастер-классы, квизы, кинопоказы, спектакли, экскурсии по городу, встречи с именитыми спортсменами.
В Ханты-Мансийске стартовала межрегиональная смена для детей из Белгородской области. До 22 июля школьники будут заниматься по разным направлениям.
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