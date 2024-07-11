На трассе под Челябинском водитель автомобиля погиб, врезавшись в столб. Фото

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На трассе М5 автомобиль влетел в столб Фото:

На трассе М-5 водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с опорой освещения. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Происшествие зафиксировано в 05:00 на 59+300 км трассы М-5. После наезда автомобиля на опору освещения погиб один человек», — пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что движение автотранспорта происходит в штатном режиме. Сотрудники областного управления ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщало URA.RU ранее, в Увельском районе 9 июля при обгоне опрокинулась в кювет «Лада Гранта». Погибли два человека — водитель и пассажир.

Водитель легковушки погиб на трассе М-5 при столкновении с опорой освещения
Водитель легковушки погиб на трассе М-5 при столкновении с опорой освещения

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На трассе М-5 водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с опорой освещения. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Происшествие зафиксировано в 05:00 на 59+300 км трассы М-5. После наезда автомобиля на опору освещения погиб один человек», — пояснили в ведомстве. Также там уточнили, что движение автотранспорта происходит в штатном режиме. Сотрудники областного управления ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Как сообщало URA.RU ранее, в Увельском районе 9 июля при обгоне опрокинулась в кювет «Лада Гранта». Погибли два человека — водитель и пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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