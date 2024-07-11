На трассе М5 автомобиль влетел в столб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с опорой освещения. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Происшествие зафиксировано в 05:00 на 59+300 км трассы М-5. После наезда автомобиля на опору освещения погиб один человек», — пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что движение автотранспорта происходит в штатном режиме. Сотрудники областного управления ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщало URA.RU ранее, в Увельском районе 9 июля при обгоне опрокинулась в кювет «Лада Гранта». Погибли два человека — водитель и пассажир.

Водитель легковушки погиб на трассе М-5 при столкновении с опорой освещения Фото ФКУ Упрдор «Южный Урал»