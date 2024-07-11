В поисках пропавшего челябинского ребенка участвуют более сотни сотрудников МЧС

Сотрудники МЧС России продолжают поиски пропавшего 14-летнего мальчика с ДЦП в Еткульском районе Челябинской области. Леса и поля прочесывают более ста человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области осматривают заброшенные фермы, проверяют каждый участок и строения, расположенные в садовых товариществах. Общая группировка МЧС России — 103 человека, 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредство», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сотрудники ведомства растягиваются шеренгой для прочесывания лесов и полей. Ребенка, который кроме ДЦП имеет три других серьезных заболевания, ищут с 6 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!