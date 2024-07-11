В поисках пропавшего челябинского ребенка участвуют более сотни сотрудников МЧС

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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лес, природа урала
Сотрудники МЧС прочесывают лес (фото из архива) Фото:
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В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Сотрудники МЧС России продолжают поиски пропавшего 14-летнего мальчика с ДЦП в Еткульском районе Челябинской области. Леса и поля прочесывают более ста человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области осматривают заброшенные фермы, проверяют каждый участок и строения, расположенные в садовых товариществах. Общая группировка МЧС России — 103 человека, 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредство», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сотрудники ведомства растягиваются шеренгой для прочесывания лесов и полей. Ребенка, который кроме ДЦП имеет три других серьезных заболевания, ищут с 6 июля.

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Сотрудники МЧС России продолжают поиски пропавшего 14-летнего мальчика с ДЦП в Еткульском районе Челябинской области. Леса и поля прочесывают более ста человек, сообщили в пресс-службе ведомства. «Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области осматривают заброшенные фермы, проверяют каждый участок и строения, расположенные в садовых товариществах. Общая группировка МЧС России — 103 человека, 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредство», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сотрудники ведомства растягиваются шеренгой для прочесывания лесов и полей. Ребенка, который кроме ДЦП имеет три других серьезных заболевания, ищут с 6 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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