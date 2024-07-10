10 июля 2024

Житель Ханты-Мансийска забил знакомого металлической трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Ханты-Мансийска грозит уголовная ответственность за убийство знакомого
Жителю Ханты-Мансийска грозит уголовная ответственность за убийство знакомого Фото:

Житель Ханты-Мансийска забил знакомого металлической трубой в квартире в районе Учхоз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета.

«Вечером 18 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому. [Между ними возник конфликт], в ходе которого он избил потерпевшего металлическим подручным предметом [трубой]», — сообщили в пресс-службе СК. Пострадавший умер на месте происшествия. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО поймала дебошира, угрожавшего убить любовницу лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили возле подъезда.

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Житель Ханты-Мансийска забил знакомого металлической трубой в квартире в районе Учхоз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета. «Вечером 18 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому. [Между ними возник конфликт], в ходе которого он избил потерпевшего металлическим подручным предметом [трубой]», — сообщили в пресс-службе СК. Пострадавший умер на месте происшествия. Обвиняемый находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО поймала дебошира, угрожавшего убить любовницу лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили возле подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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