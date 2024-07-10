Житель Ханты-Мансийска забил знакомого металлической трубой в квартире в районе Учхоз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета.
«Вечером 18 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому. [Между ними возник конфликт], в ходе которого он избил потерпевшего металлическим подручным предметом [трубой]», — сообщили в пресс-службе СК. Пострадавший умер на месте происшествия. Обвиняемый находится под стражей.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО поймала дебошира, угрожавшего убить любовницу лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили возле подъезда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!