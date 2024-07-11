11 июля 2024

В Челябинске подскочил в цене располагающийся в парке Пушкина «Дуб». Скрин

В Челябинске продается здание ресторана «Дуб» за 40 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Choclo. Екатеринбург, сервировка, стол, ужин, бокалы, ресторан
В центре Челябинска продают здание ресторана (архивное фото) Фото:

В Челябинске на 40% подрожало здание ресторана «Дуб», находящееся в парке имени Пушкина в Советском районе. Объявление о реализации объекта за 40 миллионов рублей появилось на интернет-доске объявлений.

«Продается отдельно стоящее здание на улице Орджоникидзе. Площадь — 515 квадратных метров, два этажа. Объект в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде на 49 лет с 2002 года», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявление указывает, что здание имеет центральное отопление и внутреннюю чистовую отделку. Оно готово к эксплуатации.

Как ранее сообщало URA.RU, о продаже кафе-ресторана «Дуб» в челябинском парке имени Пушкина стало известно летом 2022 года. За здание с банкетным залом и летней верандой продавец тогда попросил 27,5 млн рублей, отметив, что возможна покупка в ипотеку.

Объявление о продаже кафе-ресторана «Дуб» впервые появилось два года назад
Объявление о продаже кафе-ресторана «Дуб» впервые появилось два года назад

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В Челябинске на 40% подрожало здание ресторана «Дуб», находящееся в парке имени Пушкина в Советском районе. Объявление о реализации объекта за 40 миллионов рублей появилось на интернет-доске объявлений. «Продается отдельно стоящее здание на улице Орджоникидзе. Площадь — 515 квадратных метров, два этажа. Объект в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде на 49 лет с 2002 года», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявление указывает, что здание имеет центральное отопление и внутреннюю чистовую отделку. Оно готово к эксплуатации. Как ранее сообщало URA.RU, о продаже кафе-ресторана «Дуб» в челябинском парке имени Пушкина стало известно летом 2022 года. За здание с банкетным залом и летней верандой продавец тогда попросил 27,5 млн рублей, отметив, что возможна покупка в ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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