В Челябинске на 40% подрожало здание ресторана «Дуб», находящееся в парке имени Пушкина в Советском районе. Объявление о реализации объекта за 40 миллионов рублей появилось на интернет-доске объявлений.
«Продается отдельно стоящее здание на улице Орджоникидзе. Площадь — 515 квадратных метров, два этажа. Объект в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде на 49 лет с 2002 года», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявление указывает, что здание имеет центральное отопление и внутреннюю чистовую отделку. Оно готово к эксплуатации.
Как ранее сообщало URA.RU, о продаже кафе-ресторана «Дуб» в челябинском парке имени Пушкина стало известно летом 2022 года. За здание с банкетным залом и летней верандой продавец тогда попросил 27,5 млн рублей, отметив, что возможна покупка в ипотеку.
Объявление о продаже кафе-ресторана «Дуб» впервые появилось два года назад
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В Челябинске на 40% подрожало здание ресторана «Дуб», находящееся в парке имени Пушкина в Советском районе. Объявление о реализации объекта за 40 миллионов рублей появилось на интернет-доске объявлений. «Продается отдельно стоящее здание на улице Орджоникидзе. Площадь — 515 квадратных метров, два этажа. Объект в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде на 49 лет с 2002 года», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявление указывает, что здание имеет центральное отопление и внутреннюю чистовую отделку. Оно готово к эксплуатации. Как ранее сообщало URA.RU, о продаже кафе-ресторана «Дуб» в челябинском парке имени Пушкина стало известно летом 2022 года. За здание с банкетным залом и летней верандой продавец тогда попросил 27,5 млн рублей, отметив, что возможна покупка в ипотеку.