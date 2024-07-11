11 июля 2024

Челябинский дилер Mercedes-Benz переключился на продажу машин китайских брендов

© Служба новостей «URA.RU»
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На фасаде автосалона появились китайские бренды Seres и Foton
На фасаде автосалона появились китайские бренды Seres и Foton Фото:

Челябинский дилер автомобилей Mercedes-Benz «УралАвтоХаус» переключился на продажи автомобилей китайских брендов Seres Aito, Foton и Voyah. Об этом сообщается на сайте компании.

«С 2024 года мы стали официальными партнерами Seres AITO. Клиент может воспользоваться услугами автосалона по приобретению автомобилей марок Aito, Foton и Voyah», — сообщается на ресурсе.

Компания являлась партнером Mercedes-Benz более 20 лет. Поставки автомобилей Mercedes-Benz в Россию прекратились еще в 2022 году. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов. Тем не менее компания не заявляла о том, что перестала быть дилером Mercedes-Benz, и до сих пор предлагает автомобили этого бренда.

Это не первый случай, когда дилеры европейских марок меняют ассортимент на китайский. Так, челябинский автосалон KIA стал дилером китайской BAIC, а копейский автосалон Renault сменил бренд на Jaecoo и Omoda.

Компания «УралАвтоХаус» принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Согласно базе СБИС, в 2021 году чистая прибыль компании превысила 78 миллионов рублей. С отказом Mercedes-Benz от поставок в Россию финансовое положение компании резко ухудшилось. В 2022 году прибыль сократилась до 17 миллионов, а в 2023 году компания показала убыток.

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Челябинский дилер автомобилей Mercedes-Benz «УралАвтоХаус» переключился на продажи автомобилей китайских брендов Seres Aito, Foton и Voyah. Об этом сообщается на сайте компании. «С 2024 года мы стали официальными партнерами Seres AITO. Клиент может воспользоваться услугами автосалона по приобретению автомобилей марок Aito, Foton и Voyah», — сообщается на ресурсе. Компания являлась партнером Mercedes-Benz более 20 лет. Поставки автомобилей Mercedes-Benz в Россию прекратились еще в 2022 году. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов. Тем не менее компания не заявляла о том, что перестала быть дилером Mercedes-Benz, и до сих пор предлагает автомобили этого бренда. Это не первый случай, когда дилеры европейских марок меняют ассортимент на китайский. Так, челябинский автосалон KIA стал дилером китайской BAIC, а копейский автосалон Renault сменил бренд на Jaecoo и Omoda. Компания «УралАвтоХаус» принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Согласно базе СБИС, в 2021 году чистая прибыль компании превысила 78 миллионов рублей. С отказом Mercedes-Benz от поставок в Россию финансовое положение компании резко ухудшилось. В 2022 году прибыль сократилась до 17 миллионов, а в 2023 году компания показала убыток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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