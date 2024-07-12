На юго-западе Челябинской области за сутки выпала месячная норма осадков

12 июля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Влияние Южного циклона в регионе принесло дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Верхнеуральском районе (Челябинская область) за сутки выпала почти месячная норма осадков. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «Сложная обстановка оказалась на юго-западе области: на метеостанции Верхнеуральск за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77мм). Очень сильный дождь сопровождался грозами, на данный момент дожди продолжаются», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Синоптики отмечают, что влияние Южного циклона в регионе обострилось во второй половине дня, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. В Челябинске за сутки выпало 30% от месячной нормы. Максимальный порыв ветра составил 19 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) за сутки выпала почти месячная норма осадков. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «Сложная обстановка оказалась на юго-западе области: на метеостанции Верхнеуральск за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77мм). Очень сильный дождь сопровождался грозами, на данный момент дожди продолжаются», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Синоптики отмечают, что влияние Южного циклона в регионе обострилось во второй половине дня, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. В Челябинске за сутки выпало 30% от месячной нормы. Максимальный порыв ветра составил 19 метров в секунду.