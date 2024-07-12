12 июля 2024

На юго-западе Челябинской области за сутки выпала месячная норма осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , брызги от автомобиля, ливень, брызги воды, дождь
Влияние Южного циклона в регионе принесло дожди Фото:

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) за сутки выпала почти месячная норма осадков. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре.

«Сложная обстановка оказалась на юго-западе области: на метеостанции Верхнеуральск за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77мм). Очень сильный дождь сопровождался грозами, на данный момент дожди продолжаются», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Синоптики отмечают, что влияние Южного циклона в регионе обострилось во второй половине дня, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. В Челябинске за сутки выпало 30% от месячной нормы. Максимальный порыв ветра составил 19 метров в секунду.

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В Верхнеуральском районе (Челябинская область) за сутки выпала почти месячная норма осадков. Об этом URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «Сложная обстановка оказалась на юго-западе области: на метеостанции Верхнеуральск за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77мм). Очень сильный дождь сопровождался грозами, на данный момент дожди продолжаются», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Синоптики отмечают, что влияние Южного циклона в регионе обострилось во второй половине дня, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. В Челябинске за сутки выпало 30% от месячной нормы. Максимальный порыв ветра составил 19 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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