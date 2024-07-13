В Минздраве рассказали о состоянии детей, выброшенных с пятого этажа при пожаре

В Златоусте решили вопрос о транспортировке в клиническую больницу Челябинска детей, выброшенных с пятого этажа квартиры на улице Металлургов во время пожара 13 июля. Мальчики получили тяжелое отравление угарным газом.
«Необходимую медицинскую помощь детям оказали в условиях горбольницы Златоуста. Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
По двум из троих пострадавших детей решается вопрос о транспортировке санавиацей, рассказал источник URA.RU. Четырехлетние мальчики получили сильное отравление угарным газом. У третьего, шестилетнего, диагностирована сочетанная травма от падения.
Как сообщало URA.RU ранее, 13 июля пожар в Златоусте произошел на пятом этаже квартиры на улице Металлургов. Чтобы спасти детей, мать выбросила их из окна. Троих мальчиков ловили очевидцы на растянутое одеяло.
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