Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии детей, выброшенных с пятого этажа при пожаре Детей, выброшенных из окна при пожаре в Златоусте, транспортируют в Челябинск 14 июля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 + Пострадавших при пожаре в Златоусте детей доставят в клиническую больницу Челябинска (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте решили вопрос о транспортировке в клиническую больницу Челябинска детей, выброшенных с пятого этажа квартиры на улице Металлургов во время пожара 13 июля. Мальчики получили тяжелое отравление угарным газом. «Необходимую медицинскую помощь детям оказали в условиях горбольницы Златоуста. Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава. По двум из троих пострадавших детей решается вопрос о транспортировке санавиацей, рассказал источник URA.RU. Четырехлетние мальчики получили сильное отравление угарным газом. У третьего, шестилетнего, диагностирована сочетанная травма от падения. Как сообщало URA.RU ранее, 13 июля пожар в Златоусте произошел на пятом этаже квартиры на улице Металлургов. Чтобы спасти детей, мать выбросила их из окна. Троих мальчиков ловили очевидцы на растянутое одеяло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте решили вопрос о транспортировке в клиническую больницу Челябинска детей, выброшенных с пятого этажа квартиры на улице Металлургов во время пожара 13 июля. Мальчики получили тяжелое отравление угарным газом. «Необходимую медицинскую помощь детям оказали в условиях горбольницы Златоуста. Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава. По двум из троих пострадавших детей решается вопрос о транспортировке санавиацей, рассказал источник URA.RU. Четырехлетние мальчики получили сильное отравление угарным газом. У третьего, шестилетнего, диагностирована сочетанная травма от падения. Как сообщало URA.RU ранее, 13 июля пожар в Златоусте произошел на пятом этаже квартиры на улице Металлургов. Чтобы спасти детей, мать выбросила их из окна. Троих мальчиков ловили очевидцы на растянутое одеяло. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям