13 июля 2024
12 июля 2024

В Минздраве рассказали о состоянии детей, выброшенных с пятого этажа при пожаре

Детей, выброшенных из окна при пожаре в Златоусте, транспортируют в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Пострадавших при пожаре в Златоусте детей доставят в клиническую больницу Челябинска (архивное фото) Фото:

В Златоусте решили вопрос о транспортировке в клиническую больницу Челябинска детей, выброшенных с пятого этажа квартиры на улице Металлургов во время пожара 13 июля. Мальчики получили тяжелое отравление угарным газом.

«Необходимую медицинскую помощь детям оказали в условиях горбольницы Златоуста. Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

По двум из троих пострадавших детей решается вопрос о транспортировке санавиацей, рассказал источник URA.RU. Четырехлетние мальчики получили сильное отравление угарным газом. У третьего, шестилетнего, диагностирована сочетанная травма от падения.

Как сообщало URA.RU ранее, 13 июля пожар в Златоусте произошел на пятом этаже квартиры на улице Металлургов. Чтобы спасти детей, мать выбросила их из окна. Троих мальчиков ловили очевидцы на растянутое одеяло.

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В Златоусте решили вопрос о транспортировке в клиническую больницу Челябинска детей, выброшенных с пятого этажа квартиры на улице Металлургов во время пожара 13 июля. Мальчики получили тяжелое отравление угарным газом. «Необходимую медицинскую помощь детям оказали в условиях горбольницы Златоуста. Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава. По двум из троих пострадавших детей решается вопрос о транспортировке санавиацей, рассказал источник URA.RU. Четырехлетние мальчики получили сильное отравление угарным газом. У третьего, шестилетнего, диагностирована сочетанная травма от падения. Как сообщало URA.RU ранее, 13 июля пожар в Златоусте произошел на пятом этаже квартиры на улице Металлургов. Чтобы спасти детей, мать выбросила их из окна. Троих мальчиков ловили очевидцы на растянутое одеяло.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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