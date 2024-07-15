15 июля 2024

Ведущий 2х2 и стендап-комик едут в Екатеринбург на главный гик-фестиваль Урала

Ведущий Сергей Хоббит и комик Андрей Атлас выступят на «ГикКоне» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Атлас расскажет о стендапе и участии в съемках фильма про майора Грома
Андрей Атлас расскажет о стендапе и участии в съемках фильма про майора Грома Фото:

Единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон» расширяет количество звездных спикеров — помимо актрисы Любови Аксеновой в Екатеринбург приедут блогер, ведущий телеканала 2х2 и A-One (закрылся) Сергей Хоббит и стендап-комик, сценарист фильма «Майор Гром: игра» Андрей Атлас.

«Сергей Хоббит ведет многие крупные гик-фестивали, рассказывает о музыке, помнит и знает многих легенд, о которых накопил сотни и тысячи баек. 31 августа на главной сцене „ГикКона“ Сергей Хоббит ответит на вопросы зрителей, а затем в зоне лектория расскажет о своей книге „Никто никогда не вернет 2007“, вселенной Warhammer и других увлечениях», — рассказали URA.RU организаторы.

Андрей Атлас проведет встречу со зрителями, где расскажет об участии в шоу StandUp, своем проекте «Гик или не гик» и участии в съемках фильма «Майор Гром: игра». После этого пройдет автограф-сессия.

Фестиваль «ГикКон» пройдет 30 и 31 августа в парке возле ТРЦ «Радуга Парк». Хедлайнерами мероприятия также стали актер дубляжа Евгений Иванов, музыкальный журналист Антон Вагин и редактор раздела подкастов на «Яндекс Музыке» Арина Тарасова.

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Единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон» расширяет количество звездных спикеров — помимо актрисы Любови Аксеновой в Екатеринбург приедут блогер, ведущий телеканала 2х2 и A-One (закрылся) Сергей Хоббит и стендап-комик, сценарист фильма «Майор Гром: игра» Андрей Атлас. «Сергей Хоббит ведет многие крупные гик-фестивали, рассказывает о музыке, помнит и знает многих легенд, о которых накопил сотни и тысячи баек. 31 августа на главной сцене „ГикКона“ Сергей Хоббит ответит на вопросы зрителей, а затем в зоне лектория расскажет о своей книге „Никто никогда не вернет 2007“, вселенной Warhammer и других увлечениях», — рассказали URA.RU организаторы. Андрей Атлас проведет встречу со зрителями, где расскажет об участии в шоу StandUp, своем проекте «Гик или не гик» и участии в съемках фильма «Майор Гром: игра». После этого пройдет автограф-сессия. Фестиваль «ГикКон» пройдет 30 и 31 августа в парке возле ТРЦ «Радуга Парк». Хедлайнерами мероприятия также стали актер дубляжа Евгений Иванов, музыкальный журналист Антон Вагин и редактор раздела подкастов на «Яндекс Музыке» Арина Тарасова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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