Мишустин страхует новые регионы от изоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин страхует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области от их оторванности от остальной части России: правительство включает водно-транспортную сферу в общероссийскую систему для планомерного развития и безопасности этих территорий. Об этом URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин по итогам встречи Мишустина с главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андреем Тарасенко.
«В новых регионах идет процесс восстановления всей инфраструктуры. Очень важно интегрировать их, в том числе, в транспортную инфраструктуру. Включая, конечно, и водные пути», — подчеркнул Мишустин во время мероприятия.
Тарасенко в ответ доложил главе правительства, что уже сегодня ведется работа по восстановлению объектов водно-транспортной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ведомство, по его словам, активно включает их в общероссийскую систему, «порты в работе, полностью на учете». Ведомство также проводит работу в новых регионах по углублению дна, необходимому для прохода судов, а также отстраивает причальную инфраструктуру, которая требуется для перевалки грузов.
Мишустин контролирует все сферы развития новых регионов, тем самым страхуя их от «оторванности от остальной части России», уверен зампред комитета Госдумы по развитию транспорта Рафаэль Марданшин. Помимо восстановления водно-транспортной инфраструктуры, правительство занимается вопросами безопасности этих объектов и судов.
«Это важная задача, особенно в свете текущих реалий. Вопрос восстановления этих объектов не менее важен, чем восстановление разрушенных городов и населенных пунктов. Все это происходит, несмотря на то что рядом с этими территориями ведутся боевые действия. Невзирая на трудности, правительством ведется гигантская работа по восстановлению новых территорий», — уверен Марданшин.
После включения водно-транспортной структуры в общую российскую законодательную и нормативную систему правительство сможет проводить единую политику в этой сфере в новых регионах, продолжил собеседник агентства. «Такое решение позволит новым регионам в будущем участвовать в национальных проектах, включая „Эффективное развитие транспортной системы России“, что подразумевает восстановление и развитие водных артерий, припортовой инфраструктуры, включая порты как пассажирские, так и грузовые. Все это будет влиять на развитие экономики новых регионов», — пояснил парламентарий, добавив, что это часть «глобального проекта» правительства и Мишустина по восстановлению экономики и нормальной жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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