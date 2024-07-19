В Челябинске отменили концерт Паши Техника после дебоша в Казани

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Новая дата концерта Техника в Челябинске не названа Фото:

В Челябинске отменили концерт Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) из-за срыва выступления в Татарстане. Исполнитель отказался выступать, а после бегал по Казани. Сейчас артист находится в реанимации.

«В ночь концерта в телеграм-канале площадки, на которой Паша Техник должен был играть сет, сообщили, что выступления не будет. Организаторы указали, что билеты можно вернуть, а также приложили к посту свежее фото исполнителя», — передает издание «74.ру»

Издание «74.ру» уточняет, что организаторы опубликовали ролик, где Паша Техник бегал по улицам Казани. Также они записали видео, где просят артиста вернуть деньги за не состоявшийся концерт. А клуб, в котором должно было состояться выступление, опубликовал в своей группе в соцсети пост.

«Я очень старался привезти для тебя Техника и сделал все, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на все равно. Встретить его можно в районе Черного озера, там я видел его последний раз», — написали в соцсетях заведения.

После концерта в Казани у Паши Техника был запланирован концерт челябинском Drunke Pub. Выступление перенесено на другую дату из-за состояния здоровья репера. Сейчас Техник находится в реанимации.

«Drunke Pub уточнил со ссылкой на директора исполнителя, что концерт точно состоится, но уже в новую дату. В заведении не растерялись и анонсировали в день отмененного выступления вечеринку, которую назвали »#ТехникЖиви«», — передает слова представителя паба издание «74.ру»

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В Челябинске отменили концерт Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) из-за срыва выступления в Татарстане. Исполнитель отказался выступать, а после бегал по Казани. Сейчас артист находится в реанимации. «В ночь концерта в телеграм-канале площадки, на которой Паша Техник должен был играть сет, сообщили, что выступления не будет. Организаторы указали, что билеты можно вернуть, а также приложили к посту свежее фото исполнителя», — передает издание «74.ру» Издание «74.ру» уточняет, что организаторы опубликовали ролик, где Паша Техник бегал по улицам Казани. Также они записали видео, где просят артиста вернуть деньги за не состоявшийся концерт. А клуб, в котором должно было состояться выступление, опубликовал в своей группе в соцсети пост. «Я очень старался привезти для тебя Техника и сделал все, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на все равно. Встретить его можно в районе Черного озера, там я видел его последний раз», — написали в соцсетях заведения. После концерта в Казани у Паши Техника был запланирован концерт челябинском Drunke Pub. Выступление перенесено на другую дату из-за состояния здоровья репера. Сейчас Техник находится в реанимации. «Drunke Pub уточнил со ссылкой на директора исполнителя, что концерт точно состоится, но уже в новую дату. В заведении не растерялись и анонсировали в день отмененного выступления вечеринку, которую назвали »#ТехникЖиви«», — передает слова представителя паба издание «74.ру»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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