Естественная убыль населения Свердловской области ускорилась на 20%

За год в Свердловской области естественная убыль населения ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза, следует из данных Свердловскстата.
Согласно статистике, в первом квартале 2024 года на Среднем Урале родилось 9119 человек, в то время как скончалось 15 406. За аналогичный период прошлого года родилось 9 676 человек, а умерло 14 905. Аналогичная ситуация держится в регионе с 2016 года.
Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тысячи человек.
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