Естественная убыль населения Свердловской области ускорилась на 20%

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Археологический мемориал "Каменная могила". Мелитополь, мемориал, Каменная могила
В первом квартале текущего года скончалось 15406 свердловчан Фото:

За год в Свердловской области естественная убыль населения ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза, следует из данных Свердловскстата.

Согласно статистике, в первом квартале 2024 года на Среднем Урале родилось 9119 человек, в то время как скончалось 15 406. За аналогичный период прошлого года родилось 9 676 человек, а умерло 14 905. Аналогичная ситуация держится в регионе с 2016 года.

Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тысячи человек.

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За год в Свердловской области естественная убыль населения ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза, следует из данных Свердловскстата. Согласно статистике, в первом квартале 2024 года на Среднем Урале родилось 9119 человек, в то время как скончалось 15 406. За аналогичный период прошлого года родилось 9 676 человек, а умерло 14 905. Аналогичная ситуация держится в регионе с 2016 года. Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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