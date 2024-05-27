Естественная убыль населения Свердловской области ускорилась на 20%

В первом квартале текущего года скончалось 15406 свердловчан Фото: Сергей Венявский © URA.RU

За год в Свердловской области естественная убыль населения ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза, следует из данных Свердловскстата.

Согласно статистике, в первом квартале 2024 года на Среднем Урале родилось 9119 человек, в то время как скончалось 15 406. За аналогичный период прошлого года родилось 9 676 человек, а умерло 14 905. Аналогичная ситуация держится в регионе с 2016 года.

Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тысячи человек.