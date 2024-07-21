21 июля 2024

Инвесторы поделились с врио главы ХМАО планами по развитию нового производства

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом промышленном парке ХМАО будут перерабатывать лом и производить кабель
В новом промышленном парке ХМАО будут перерабатывать лом и производить кабель Фото:

В поселке Высокий рядом с Мегионом (ХМАО) строится новый промышленный парк, на базе которого будут перерабатывать лом и производить электрокабель. Планами по развитию проекта инвесторы поделились на рабочей встрече в Мегионе с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком.

«В октябре 2023 года мы получили от городского департамента по землеустройству разрешение на строительство в Высоком цехов промышленного парка площадью 3,5 тысяч квадратных метров. На этих площадках планируется создание рециклингового центра, который будет заниматься переработкой лома и изготовлением кабельной продукции на сумму более двух миллиардов рублей в год», — сообщил Кухаруку генеральный директор ООО «Промышленный парк „Высокий“ Никита Берстенев.

Первую очередь парка инвесторы планируют запустить во втором квартале 2025 года. В дальнейшем владельцы планируют расширять промышленные площадки: сейчас ведутся работы по межеванию территории. 

Кухарук поддержал инициативу инвесторов и поручил Департаменту экономразвития Югры содействовать в реализации проекта, который создаст новые рабочие места и способствует развитию экономики региона. «Проект интересен и важен для муниципалитета, а следовательно это масштабный инвестиционный проект.  Поэтому надо посмотреть, где есть возможность предоставления земельного участка. Окружной Департамент экономического развития подключится», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Югры.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами и представителями бизнеса.

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В поселке Высокий рядом с Мегионом (ХМАО) строится новый промышленный парк, на базе которого будут перерабатывать лом и производить электрокабель. Планами по развитию проекта инвесторы поделились на рабочей встрече в Мегионе с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком. «В октябре 2023 года мы получили от городского департамента по землеустройству разрешение на строительство в Высоком цехов промышленного парка площадью 3,5 тысяч квадратных метров. На этих площадках планируется создание рециклингового центра, который будет заниматься переработкой лома и изготовлением кабельной продукции на сумму более двух миллиардов рублей в год», — сообщил Кухаруку генеральный директор ООО «Промышленный парк „Высокий“ Никита Берстенев. Первую очередь парка инвесторы планируют запустить во втором квартале 2025 года. В дальнейшем владельцы планируют расширять промышленные площадки: сейчас ведутся работы по межеванию территории.  Кухарук поддержал инициативу инвесторов и поручил Департаменту экономразвития Югры содействовать в реализации проекта, который создаст новые рабочие места и способствует развитию экономики региона. «Проект интересен и важен для муниципалитета, а следовательно это масштабный инвестиционный проект.  Поэтому надо посмотреть, где есть возможность предоставления земельного участка. Окружной Департамент экономического развития подключится», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Югры. Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами и представителями бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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