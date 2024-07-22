Задержанный ФСБ гендиректор «Спецшвейснаба» Шальнов остался в челябинском СИЗО

Генерального директора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, обвиняемого в даче взятки, оставили в челябинском СИЗО. Об этом URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.
«Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Шальнова. Решение Тракторозаводского райсуда Челябинска об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Шальнов был задержан в Уфе сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Специально для задержания сотрудники поехали в командировку в другой регион.
Коммерсанта обвинили в даче взяток начальнику центра одной из челябинских колоний. За это тот, как считает следствие, помогал ему с получением контрактов на пошив одежды. По данным URA.RU, на Шальнова вышли после показаний сотрудника колонии, который заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.
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