Задержанный ФСБ гендиректор «Спецшвейснаба» Шальнов остался в челябинском СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Игорь Шальнов пробудет в СИЗО минимум до 4 сентября Фото:

Генерального директора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, обвиняемого в даче взятки, оставили в челябинском СИЗО. Об этом URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Шальнова. Решение Тракторозаводского райсуда Челябинска об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Шальнов был задержан в Уфе сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Специально для задержания сотрудники поехали в командировку в другой регион.

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Коммерсанта обвинили в даче взяток начальнику центра одной из челябинских колоний. За это тот, как считает следствие, помогал ему с получением контрактов на пошив одежды. По данным URA.RU, на Шальнова вышли после показаний сотрудника колонии, который заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

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Генерального директора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, обвиняемого в даче взятки, оставили в челябинском СИЗО. Об этом URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Шальнова. Решение Тракторозаводского райсуда Челябинска об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Шальнов был задержан в Уфе сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Специально для задержания сотрудники поехали в командировку в другой регион. Коммерсанта обвинили в даче взяток начальнику центра одной из челябинских колоний. За это тот, как считает следствие, помогал ему с получением контрактов на пошив одежды. По данным URA.RU, на Шальнова вышли после показаний сотрудника колонии, который заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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