Число погибших в ДТП в челябинском районе выросло с четырех до шести

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Врачи не смогли сохранить жизнь пассажиркам "Нивы"
Врачи не смогли сохранить жизнь пассажиркам "Нивы" Фото:

В Каслинском районе Челябинской области ушли из жизни еще двое участников смертельного ДТП, которое произошло 14 июля на 37 км автодороги Тюбук — Усть — Багаряк. В больнице скончались пассажирки авто Chevrolet Niva — несовершеннолетняя девочка и женщина 1986 года рождения, сообщили 22 июля в пресс-службе отдела МВД России по Каслинскому району.

«В медицинском учреждении скончались ещё два участника — пассажиры автомобиля „Нива Шевроле“ девочка 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение проверки по факту ДТП», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате аварии 14 июля четыре пассажира автомобиля Lada Vesta скончались. Три человека погибли на месте, а 17-летний парень — в больнице. Пассажиры «Нивы» были доставлены в медицинское учреждении с тяжелыми травмами.

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В Каслинском районе Челябинской области ушли из жизни еще двое участников смертельного ДТП, которое произошло 14 июля на 37 км автодороги Тюбук — Усть — Багаряк. В больнице скончались пассажирки авто Chevrolet Niva — несовершеннолетняя девочка и женщина 1986 года рождения, сообщили 22 июля в пресс-службе отдела МВД России по Каслинскому району. «В медицинском учреждении скончались ещё два участника — пассажиры автомобиля „Нива Шевроле“ девочка 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение проверки по факту ДТП», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в результате аварии 14 июля четыре пассажира автомобиля Lada Vesta скончались. Три человека погибли на месте, а 17-летний парень — в больнице. Пассажиры «Нивы» были доставлены в медицинское учреждении с тяжелыми травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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