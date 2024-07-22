Число погибших в ДТП в челябинском районе выросло с четырех до шести

В Каслинском районе Челябинской области ушли из жизни еще двое участников смертельного ДТП, которое произошло 14 июля на 37 км автодороги Тюбук — Усть — Багаряк. В больнице скончались пассажирки авто Chevrolet Niva — несовершеннолетняя девочка и женщина 1986 года рождения, сообщили 22 июля в пресс-службе отдела МВД России по Каслинскому району.
«В медицинском учреждении скончались ещё два участника — пассажиры автомобиля „Нива Шевроле“ девочка 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение проверки по факту ДТП», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в результате аварии 14 июля четыре пассажира автомобиля Lada Vesta скончались. Три человека погибли на месте, а 17-летний парень — в больнице. Пассажиры «Нивы» были доставлены в медицинское учреждении с тяжелыми травмами.
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